Ещё
КНР и США попробуют прекратить торговую войну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

КНР и США попробуют прекратить торговую войну 

BFM.RU 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
Китай и США в ходе переговоров по торговле заявили о приверженности решению имеющихся торгово-экономических проблем путем диалога. Об этом сообщается по итогам переговоров, передает РИА Новости.
Переговоры США и КНР по торговле прошли в Пекине 3-4 мая. В делегацию США вошли министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед. Делегацию китайской стороны возглавил премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
Это первые переговоры, которые стороны провели после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 млрд долларов в год.
Стороны признали, что по некоторым вопросам до сих пор существуют крупные разногласия. Для решения вопросов США и КНР договорились создать рабочий механизм.
BFM.RU: последние новости
Семь голландских компаний попали под следствие из-за Крымского моста На ПМЭФ-2018 представят новый подход к реализации имущества ликвидируемых кредитных и финансовых организаций Как решить квартирный вопрос Скрипалей?
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев призывают готовиться к блокаде Керченского пролива212
Израиль рассказал об инциденте с самолетом РФ87
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии181
Певица погибла во время отдыха40
Новое правительство: кто уйдет, кто останется275
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение