КНР и США попробуют прекратить торговую войну

Китай и США в ходе переговоров по торговле заявили о приверженности решению имеющихся торгово-экономических проблем путем диалога. Об этом сообщается по итогам переговоров, передает РИА Новости

Переговоры США и КНР по торговле прошли в Пекине 3-4 мая. В делегацию США вошли министр финансов Стивен Мнучин , министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед . Делегацию китайской стороны возглавил премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Это первые переговоры, которые стороны провели после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 млрд долларов в год.

Стороны признали, что по некоторым вопросам до сих пор существуют крупные разногласия. Для решения вопросов США и КНР договорились создать рабочий механизм.