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Ни один вьетнамский телефон еще не заблокировали из-за новых правил
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Ни один вьетнамский телефон еще не заблокировали из-за новых правил 

Вьетнам сегодня 32 минуты назад
Фото: Вьетнам сегодня
Ни одна из учетных записей, не оформленная хозяином в соответствии с новыми правилами мобильных операторов, пока не заблокирована
Напомним, согласно Постановлению Правительства №49, с 24 апреля абоненты обязаны предоставлять операторам точную информацию о себе, включая имя, идентификационный номер и фотографию. После 24 апреля любая учетная запись, не соответствующая этим требованиям, должна была быть заблокирована. Таким методом правительство страны намерено бороться с СМС-спамом.
Информационное агентство Viet Nam News приводит слова жительницы Ханоя Фам Ти Лиен, которая рассказала, что не смогла оформить свою учетную запись правильно из-за больших очередей в сервисном центре ее оператора. Несмотря на это, ее телефон все еще может отправлять и принимать звонки и СМС.
В Министерстве информации и связи объяснили, что 24 апреля — лишь крайний срок, до которого абонент мог правильно оформить свою учетную запись. После этого дня в любой момент может начаться проверка, в результате которой будут выявлены все нарушители.
Также, сообщается, что беспокоиться о своих телефонах должны лишь те, кто получили специальные СМС от своих провайдеров. Если через 15 дней после получения такого сообщения клиент ничего не сделал со своей запись, компания ограничивает пропускную способность его карты. Через еще 15 дней бездействия блокировка становится двухсторонней. Через 60 дней с момента получения сообщения карта аннулируется.
В 2017 году во Вьетнаме насчитывалось около 120 млн телефонных абонентов. Среди них по новым правилам зарегистрированными оказались лишь 25%.
Источник: Viet Nam News
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