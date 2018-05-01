Ничем не примечательного жука назвали в честь Леонардо Ди Каприо 

Ученые назвали обнаруженный новый вид жука в честь Леонардо Ди Каприо. Поводом для этого стало двадцатилетие фонда актера по защите окружающей среды. Об открытии рассказывается в журнале ZooKeys.
Новое насекомое было найдено на севере Малайзии в рамках программы по поиску неизученных видов животных. Жука назвали Grouvellinus leonardodicaprioi в честь актера Леонардо Ди Каприо, который проспонсировал исследование. В 1998 году Леонардо Ди Каприо создал фонд по защите окружающей среды. За время своего существования этот фонд помог деятельности более 200 проектов по предотвращению глобального потепления, сохранению видов диких животных и так далее.
Новый вид жука, по заявлению энтомологов, ничем не примечателен внешне и «вряд ли достоин Оскара». Однако авторы отмечают, что любой новый вид имеет огромное значение для изучения биоразнообразия и его сохранения. Помимо Grouvellinus leonardodicaprioi экспедиция обнаружила еще два новых вида насекомых.
Ученые часто называют новые виды животных в честь знаменитостей — политиков, актеров или музыкантов. Например, в январе 2017 года новый вид бабочки из семейства выемчатокрылых молей был назван в четь президента США Дональда Трампа — Neopalpa donaldtrumpi — из-за светлых чешуек на голове насекомого, напоминающих прическу главы государства. «Своего» вида удостаивались и супружеская пара Барак и Мишель Обама, режиссер Стенли Кубрик, музыкант Боб Марли и основательница сервиса Sci-Hub Александра Элбакян.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.