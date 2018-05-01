Лучшее за день. 1 мая

Как ошибка медиков поможет диагностировать рак груди, можно ли в России заниматься научными исследованиями на высоком уровне и зачем их коммерциализировать, а также что заставило энтомологов назвать жука в честь Леонардо Ди Каприо ? Об этом расскажет наш традиционный ночной дайджест.

Согласно статистике, около трети женщин, которые перенесли лечение рака груди — удаление молочных желез или курс химиотерапии, — на самом деле не нуждались в такой агрессивной терапии. Неудачные клинические испытания нового лекарства против рака груди помогут избежать подобных ошибок и повысить качество диагностики: флуоресцентное вещество, которое входило в состав препарата, оказалось прекрасным биомаркером для определения злокачественных опухолей молочных желез.

Если вы беспокоились о том, что магнитные полюса Земли скоро могут поменяться местами, не переживайте. Ученые исследовали последние масштабные геомагнитные изменения и пришли к выводу, что в ближайшее время сдвига магнитных полюсов не произойдет.

Анна Кудрявцева , сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН и лауреат стипендии L’Oréal-UNESCO «Для женщин в науке» рассказала о том, можно ли в России заниматься наукой на мировом уровне, почему важен оптимизм, зачем коммерциализировать научные разработки и каковы главные цели Стратегии научно-технологического развития.

Энтомологи обнаружили на севере Малайзии новый вид ничем не примечательного и «вряд ли достойного Оскара» жука и назвали его в честь Леонардо Ди Каприо. Поводом для такого решения стало двадцатилетие фонда по защите окружающей среды, который в 1998 году создал актер.

Археологическое наследие периода китайской династии Западная Чжоу под угрозой: из-за строительства новой гидроэлектростанции большую часть объектов может затопить.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.