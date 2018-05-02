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Битлджус: новый вид жуков назвали в честь Леонардо Ди Каприо
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Битлджус: новый вид жуков назвали в честь Леонардо Ди Каприо 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Жуки из Малайзии стали тезками карибских пауков, которые получили имя голливудской звезды Леонардо Ди Каприо ранее.
Биологи обнаружили в Малайзии новый вид водных жуков и назвали его в честь голливудского актера и защитника природы Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет издание USA Today.
По словам ученых, так они выразили звезде свою признательность за усилия по сохранению биоразнообразия на планете. Исследовали отметили, что Фонд Ди Каприо на регулярной основе жертвует крупные суммы на защиту окружающей среды и борьбу с последствиями глобального потепления.
Новый вид жуков ученые обнаружили у водопада в малайзийском заповеднике «Малио Бейсин», после чего показали его местным энтомологам. Те в свою очередь описали этот вид водного жука и дали ему название — Grouvellinus leonardodicaprioi.
«Описанный нами маленький черный жук встречается только в Малайзии, но для сохранения биоразнообразия в масштабах всей планеты важен каждый вид», — пояснила энтомолог Ива Ньуньич.
Как сообщает RT, ранее в честь Ди Каприо был назван новый вид пауков, обитающих в Карибском регионе.
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