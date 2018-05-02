В отрыв! Волочкова сбросила топ от купальника и показала невероятный шпагат на лодке

Волочкова не постеснялась позировать топлес прямо на галечном пляже, прикрывая пышную грудь руками.

— подписала снимок Анастасия Волочкова. Шквал как восхищенных, так и хейтерских комментариев даже заставил знаменитость закрыть комментарии к фото. Впрочем, смутить балерину комментариями сложно, и к следующему фото они открыты. На еще одном кадре с турецких каникул Волочкова показывает свой фирменный шпагат на краю лодки. Вот это растяжка!

Общаясь под этим фото, подписчики Волочковой гадают — сделает ли она шпагат на собственной свадьбе. У нас никаких сомнений нет — наверняка!

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Фото:Instagram