США применят меры в отношении КНР в случае провала переговоров по торговле

НЬЮ-ЙОРК , 1 мая. / ТАСС /. США будут готовы применить в отношении КНР положения законов о торговле 1962 и 1974 годов в случае, если предстоящие в Пекине переговоры не дадут результата. Об этом заявил во вторник в интервью телекомпании CNBC министр торговли США Уилбур Росс, отправляющийся во вторник вечером с визитом в Пекин.

"Если мы не добьемся урегулирования на переговорах, то мы пойдем по пути применения разделов 232 и 301", — заявил он, имея в виду положения законов о торговле 1962 и 1974 годов. Раздел 232 Закона о содействии торговле 1962 года предусматривает проведение расследования вопроса о том, как импорт определенных товаров влияет на национальную безопасность США, а раздел 301 Закона о торговле 1974 года дает полномочия президенту США применять все необходимые меры для противодействия ограничениям национальной торговле.

"Мы хорошо понимаем, каковы должны быть параметры соглашения по вопросам торговли, — подчеркнул министр. — Все те вопросы, которые мы будем обсуждать в ходе переговоров, должны быть впоследствии одобрены президентом, поскольку даже в том случае, если они пойдут на уступки по большинству вопросов, останутся те пункты, которые не будут решены удовлетворительно". «Сроки визита будут зависеть от того, каких подвижек удастся добиться на переговорах, — отметил он. — Мы ожидаем, что вернемся в США в предстоящие выходные».

На прошлой неделе стало известно о том, что представительная американская делегация посетит китайскую столицу для обсуждения торговых вопросов, возникших между Пекином и Вашингтоном. По сообщению информационного агентства Bloomberg , помимо главы минфина США Стивена Мнучина , в Китай отправятся также представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, а также руководитель Национального экономического совета при президенте Лоуренс Кадлоу.