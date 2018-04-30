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100 лет «Красной Армии»: Автомат Никонова АН-94
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100 лет «Красной Армии»: Автомат Никонова АН-94 

Калашников Media 1 час назад
Из-за целого ряда глобальных проблем, вызванных перестройкой и последующим развалом СССР, автомат Никонова АСМ, победивший в конкурсе «Абакан», был официально принят на вооружение Российской армии только в 1994 году под обозначением АН-94. Этот уникальный автомат имел конструкцию с накоплением импульса отдачи при стрельбе, так что короткая очередь в 2 выстрела делалась с очень высоким темпом (1800 выстрелов в минуту) и обе пули покидали движущийся назад ствол еще до того, как отдача начинала действовать на стрелка и отклонять ствол от точки прицеливания. К сожалению, тяжелое экономическое положение в стране и проблемы в Вооруженных силах привели к тому, что интерес к АН-94 у военного руководства пропал, и после закупки небольшой партии автоматов его развитие и освоение было прекращено.
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