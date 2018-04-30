«Асфальтные солдаты»: почему войска СС и вермахта враждовали друг с другом

Основу немецкой армии на фронтах Второй мировой войны составляло два рода войск: вермахт и СС. Настоящие вояки и каратели — спецслужбисты. Они отличались и по составу, и по задачам, которые на них возлагались. И часто конфликтовали.

Создание

Войска вермахта и СС в полной мере можно назвать детищами Гитлера, хотя их рождение проходило в разных условиях. По замыслу Гитлера, вермахт должен был обеспечивать безопасность рейха извне, а СС — изнутри. В апреле 1925 года сразу после освобождения из тюрьмы, Гитлер отдает приказ о создании личной охраны, в которую первоначально вошли 8 человек. По предложению Геринга новая «команда защиты» получила название СС (SS) — аббревиатура от авиационного термина «Schutzstaffel» («эскадрилья прикрытия»). Первоначально Гитлер полагал, что части СС не должны превышать 10% от состава немецкой армии мирного времени. В 1935 году на основе рейхсвера создаются новые вооруженные силы Германии — «вермахт». Это исторический термин, производный от слов «wehr» — «оружие, оборона, сопротивление» и «macht» — «сила, мощь, власть, войско».

Структура

СС были неоднородным формированием, постоянно увеличивавшем свои размеры и расширяющем сферу влияния. СС одновременно являлись общественной организацией, службой безопасности, управлением концентрационных лагерей, войском, финансово-промышленной группой. Туда же входили различные секретные организации, в том числе оккультного толка. Непосредственно войска — ваффен-СС — в период войны включали в себя 38 дивизий. Структура вермахта была предельно проста. Германские вооруженные силы состояли из сухопутных войск (Heer), военно-морского флота (Kriegsmarine) и военно-воздушных сил (Luftwaffe). Во главе вермахта стояло Верховное командование.

Идеология

Один из создателей вермахта немецкий генерал Вернер фон Фрич был верующим человеком и убежденным монархистом. Он считал, что армия по мере возможности должна воспитываться в духе христианских ценностей, а своим подчиненным пытался привить традиции прусского офицерства. НСДАП, которая стояла у истоков СС напротив воспринималась как заменитель религии. «Мы и есть церковь», — провозгласил в 1933 году Гитлер. Осознание принадлежности к «расе господ», по словам Гиммлера, должно было формировать идеологию членов СС.

Требования

До 1943 года состав СС пополнялся за счет добровольцев, в том время как вермахт довольствовался тем кто остался. Впрочем, далеко не все добровольцы могли попасть на службу в элитные войска СС. Отбор был очень жестким. Принимали исключительно немцев в возрасте от 25 до 35 лет, за которых могли поручиться, по крайней мере, два члена НСДАП. Кандидат должен был быть «здравомыслящим, дисциплинированным, сильным и здоровым». Особое внимание уделялось благонадежности претендента. В войсках СС преимущественно оказывались выходцы из сельской местности, как более крепкие и лучше переносящие тяготы полевой жизни.

"Асфальтные солдаты"

Руководство вермахта без особого энтузиазма восприняло факт появления частей усиления СС, так как видело в них непосредственного конкурента. Высшие чины вермахта относились с определенным пренебрежением к командованию СС, которое из себя представляло бывших младших офицеров имевших сравнительно небольшой военный опыт. Из-за постоянного участия в официальных мероприятиях за «эсесовцами» закрепилось обидное прозвище «асфальтные солдаты».

Армейские генералы убедили Гитлера наложить запрет на формирование отдельных дивизий СС, а также на возможность иметь им свою артиллерию и вести вербовку солдат через газеты. Однако в случае войны Гитлер оставлял за собой право снять эти запреты.

Страсти накалились во время Балканской компании 1941 года, когда в пылу борьбы за право нанести решающий удар «эсесовцы» едва не открыли огонь по солдатам вермахта. Только после вторжения в Советский Союз подразделения СС заслужили уважение армии. Впрочем, среди офицеров вермахта закрепилось убеждение, что участие формирований СС в карательных акциях против гражданского населения неизбежно ведет к моральному разложению, потере дисциплины и утрате боеспособности армии.

Конфликты

Ситуаций, провоцирующих конфликты и вызывающих раскол между солдатами вермахта и СС было достаточно. Например, командующий немецкой группировкой в Демянском котле генерал Вальтер фон Брокдорфф-Алефельд открыто жертвовал солдатами дивизии СС и упорно берег армейские части.

В то же время военнослужащие вермахта жаловались на плохое снабжение, в отличие от частей СС. Один из офицеров с обидой писал: «Гиммлер позаботился даже о том, чтобы эсэсовцы получили особое питание на Рождество, между тем как мы по-прежнему жрали суп из конины».

Широкую известность получил конфликт между генерал-лейтенантом Эдгаром Фойхтингером и командиром 25-го полка СС штандартенфюрером Куртом Майером, произошедший в начале Нормандской кампании. Майер был полон решимости атаковать союзный десант, в том время как генерал медлил с решением. По итогам расследования, основной причиной инцидента назвали как личную неприязнь Фойхтингера к Майеру, так и в целом завистливое отношение к войскам СС, вызванное их неоднократными успехами.

Внедрение

29 июня 1944 года произошло особое для немецкой армии событие: обергруппенфюрер СС Пауль Хауссер был назначен командующим 7-й армией вермахта в Нормандии. Нужно отметить, что Хауссер стал первым «эсесовцем» получившим такую должность. Причем, для Гитлера, по мнению историков, назначение представителя СС имело принципиальное значение.

Следующее внедрение высокого чина СС в структуру вермахта произошло сразу после покушения на Гитлера. 20 июля 1944 года, во второй половине дня, Генрих Гиммлер был назначен главнокомандующим армией резерва вместо генерала Фридриха Фромма, косвенно причастного к заговору.

Численность и потери

Общая численность войск вермахта к началу Второй мировой войны составляла 4,6 млн человек, а к 22 июня 1941 года она достигла 7,2 млн По советским данным, на 26 июня 1944 года потери вермахта составили около 7,8 млн человек убитыми и пленными. Известно, что попавших в советский плен было не менее 700 000, а значит, количество убитых немецких солдат составило 7,1 млн Такое количество погибших, приблизительно равное числу немецких войск на начало вторжения в СССР, не должно вводить в заблуждение, так как в ходе войны, особенно после ощутимых потерь в живой силе ряды немецкой армии пополнялись новобранцами. За всю войну, по советским данным, пало не менее 10 миллионов солдат и офицеров вермахта.

Какой процент среди всех погибших немецких военнослужащих составляли войска СС определить трудно. Известно, что в декабре 1939 года численность личного состава СС составляла 243,6 тыс. человек, а к марту 1945 года количество «эсесовцев» достигло 830 тыс. Парадокс объясняется все тем же пополнением частей СС за счет вновь призванных. По немецким сведениям, в войска СС за период Второй мировой войны новобранцев прибыло примерно в 10 раз больше, чем в армию вермахта. По тем же данным, войска СС за все время войны потеряли приблизительно 70% личного состава.