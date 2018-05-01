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Уехавший в Воронежскую область на заработки 25-летний парень нашёлся живым
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Уехавший в Воронежскую область на заработки 25-летний парень нашёлся живым 

Вести Воронеж 30 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Вадим Ивлев сам вышел на связь с родными. Пропавший по дороге в Воронежскую область 25-летний Вадим Ивлев нашёлся живым, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в поисково-спасательном отряде «Черноземье» во вторник, 1 мая. Парень в марте уехал из брянского села на заработки в Россошь, но до того места, где его ждали, так и не добрался. Родные обратились к волонтёрам. По словам добровольцев, в конце апреля молодой человек вышел на связь с родственниками и сообщил, что с ним всё в порядке. Вадим рассказал, что пока работает, а вернуться домой планирует в мае. В какой именно области находится парень и почему почти два месяца не выходил на связь, неизвестно. Волонтёры объявили о поисках 25-летнего Вадима Ивлева 12 апреля. Молодой человек выехал из посёлка Выгоничи Брянской области в Россошь, но так там и не появился. На связи с родными парень не выходил с 9 марта. Дарья Крымова
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