Ещё
Автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» пройдет 3 мая в Краснодаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: 103 года строгого режима
Пока вы спали: 103 года строгого режима

Автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» пройдет 3 мая в Краснодаре 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Он стартует в 10.00 около мемориала воинам на ул. Черкасской
Автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» пройдет 3 мая в Краснодаре.
В нем примут участие сотрудники и военнослужащие Росгвардии, ветераны войск правопорядка, участники военно-патриотических организаций и школьники.
Участники автопробега почтят память героев и участников войны, посетят и возложат цветы к памятным мемориалам города Краснодара.
Старт автопробегу будет дан в 10.00 возле мемориала воинам Краснодарского соединения, погибшим при исполнении служебного долга, на ул. Черкасской.
Затем автоколонна Росгвардии проследует по следующему маршруту: направится к памятнику 13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора в Чистяковской роще, посетит памятник 500 советским воинам и мирным жителям, погибшим в боях с фашистскими захватчиками на пересечении улиц Обрывной и Воронежской, музей военной техники «Оружие Победы» в парке имени 30-летия Победы и памятник воинам-освободителям Краснодара от немецко-фашистских захватчиков на площади Победы.
Завершится патриотическая акция у мемориального комплекса «Вечный огонь».
АиФ-Кубань: последние новости
Контрабанду икон XVII-XIX веков предотвратили на таможне Новороссийска Энергетики Кубани перешли на усиленный контроль за энергообъектами 100 «самовольных» гаражей снесут в Краснодар по ул. Новороссийской
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину522
В центре Москвы произошла драка со стрельбой46
Еще один мессенджер заблокируют в России61
В Лондоне в толпе прогремел взрыв120
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка19
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение