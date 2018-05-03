Автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» пройдет 3 мая в Краснодаре

Он стартует в 10.00 около мемориала воинам на ул. Черкасской

Автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» пройдет 3 мая в Краснодаре

В нем примут участие сотрудники и военнослужащие Росгвардии, ветераны войск правопорядка, участники военно-патриотических организаций и школьники.

Участники автопробега почтят память героев и участников войны, посетят и возложат цветы к памятным мемориалам города Краснодара.

Старт автопробегу будет дан в 10.00 возле мемориала воинам Краснодарского соединения, погибшим при исполнении служебного долга, на ул. Черкасской.

Затем автоколонна Росгвардии проследует по следующему маршруту: направится к памятнику 13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора в Чистяковской роще, посетит памятник 500 советским воинам и мирным жителям, погибшим в боях с фашистскими захватчиками на пересечении улиц Обрывной и Воронежской, музей военной техники «Оружие Победы» в парке имени 30-летия Победы и памятник воинам-освободителям Краснодара от немецко-фашистских захватчиков на площади Победы.

Завершится патриотическая акция у мемориального комплекса «Вечный огонь».