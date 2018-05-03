Автопробег Росгвардии «Вахта Памяти» стартовал от Музея Победы

Автопробег «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы» стартовал от Музея Победы на Поклонной горе 3 мая. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Всероссийский автопробег Росгвардии «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы» стартовал сегодня, 3 мая, от Музея Победы на Поклонной горе. Он пройдет под легендарным символом несокрушимости нашей страны — Знаменем Победы», — говорится в сообщении.

Директор Музея Победы Александр Школьник передал участникам автопробега копию Красного флага, который в 1945 г. водрузили над Рейхстагом. Он подчеркнул символичность того, что акция стартует от музея, где «хранится летопись подвигов советского народа».

«От Музея Победы вы пронесете эстафету памяти о Великой Отечественной войне по десяткам городов, сотням населенных пунктов России . Передадите ее ветеранам, воинам, молодому поколению — всем, кто будет торжественно встречать вас по маршруту боевой славы. Автопробег позволит вам поименно вспомнить солдат и офицеров, павших в жестоких боях, увидеть места сражений и отдать дать уважения и благодарности живущим ныне участникам тех грозных событий», — подчеркнул А. Школьник.

В свою очередь главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов рассказал, что в этом году автопробег Росгвардии приобрел новый статус — стал Всероссийским.

«Автопробег пройдет по дорогам войны почти 10 тыс. км, через 50 городов и 100 населенных пунктов, где помимо встреч с ветеранами и общественностью намечены мероприятия с участниками поисковых отрядов, которые в этом году действуют на территории Московской и Смоленской области », — отметил В. Золотов.

Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню у Музея Победы и почтили память всех павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.