Автопробег Росгвардии «Вахта памяти» пройдет в Краснодаре 

Автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» с участием военных Росгвардии пройдет третьего мая в честь 73‐й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс‐службу Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Сотрудники Росгвардии вместе с ветеранами войск правопорядка, учениками школ Краснодара и представителями
военно-патриотических
организаций возложат цветы на городские мемориалы. Мероприятие начнется в 10:00 у мемориала красногорцам, погибшим при исполнении служебного долга.
Маршрут затронет памятник 13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора, памятник 500 советским воинам и мирным жителям, погибшим в боях с фашистскими захватчиками, и памятник освободителям города от немецко-фашистских
захватчиков. Последним пунктом автоколонны станет мемориальный комплекс «Вечный огонь».
Памятник Морским пехотинцам, погибшим в сентябре 1942 года, отреставрировали в Крымском районе Краснодарского края.