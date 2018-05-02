Автопробег Росгвардии «Вахта памяти» пройдет в Краснодаре

Автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» с участием военных Росгвардии пройдет третьего мая в честь 73‐й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс‐службу Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю

Сотрудники Росгвардии вместе с ветеранами войск правопорядка, учениками школ Краснодара и представителями

военно-патриотических

организаций возложат цветы на городские мемориалы. Мероприятие начнется в 10:00 у мемориала красногорцам, погибшим при исполнении служебного долга.

Маршрут затронет памятник 13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора, памятник 500 советским воинам и мирным жителям, погибшим в боях с фашистскими захватчиками, и памятник освободителям города от немецко-фашистских

захватчиков. Последним пунктом автоколонны станет мемориальный комплекс «Вечный огонь».

Памятник Морским пехотинцам, погибшим в сентябре 1942 года, отреставрировали в Крымском районе Краснодарского края.