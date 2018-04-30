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Пакистан заверил США, что со «сдавшим» бен Ладена врачом обращаются гуманно
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Пакистан заверил США, что со «сдавшим» бен Ладена врачом обращаются гуманно 

РИА Новости 58 минут назад
РИА НОВОСТИ. ПАКИСТАН ЗАВЕРИЛ США, ЧТО ПОМОГАВШИЙ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ БЕН ЛАДЕНА ВРАЧ АФРИДИ ЗДОРОВ, С НИМ ОБРАЩАЮТСЯ ГУМАННО — ГОСДЕП РИА НОВОСТИ
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