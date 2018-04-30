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Регламентные работы: где в четверг в Симферополе не будет света
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Регламентные работы: где в четверг в Симферополе не будет света 

РИА Новости Крым 37 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. В четверг в Симферополе будет прекращена подача электроэнергии на ряде улиц. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
Власти пояснили, что такие меры связаны с проведением регламентных работ.
Так, с 8:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам: ул. Беспалова, 31-35, 35а, ул. Ломоносова, 14-44, 3-31, ул. Нестерова, 2а, ул. Первомайская, 10а, 10-20, 20а, 17а, 17-51, пер. Первомайский, 2-10, 3-11, ул. Караимская, 28, ул. Крылова, 20-32, 17-33.
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