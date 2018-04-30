Жителям Автозавода сделали перерасчет за отопление, прибавив от 1500 до 12000 рублей

— Родители-пенсионеры на Автозаводе получили листочек за квартиру с суммой тысяч на десять больше, чем они ожидали. Соседи тоже, — написал в соцсети Александр. — Магическое слово «перерасчет» объяснено на обороте столь подробно и витиевато, что я не смог понять примерно ничего.

— Я живу на Автозаводе (ул. Веденяпина) и тоже получила апрельский квиточек с перерасчетом за отопление в +6000 с лишним. Это за однушку, за отопление которой обычно я плачу не более 2000 в месяц, — рассказала свою историю Ольга. — Оставила на сайте госуслуг два обращения: в жилинспекцию и Управление ЖКХ по Нижегородской области . Жду рассмотрения.

Наталия достала из почтового ящика квитанцию с перерасчётом +12500 рублей. Обычно за отопление выходило около 6500.

— Да, у меня тоже — гигантский счёт… — шокирована Марина. — Мы не можем столько платить, у нас нет этих денег. Что делать?

Люди стали звонить в свои управляющие компании, но ответов не получили. В «Волгаэнерго», поставщик горячей воды, — тоже не удалось получить разъяснений из-за предпраздничных дней и сдвинувшейся рабочей недели.

— То у них субботники, то суббота — не рабочий день, хотя вся страна работает. Как работает тот же СБК-центр на сайте найти не удалось, — рассказала Ольга о своей попытке найти правду.

Тема перерасчета за топление активно обсуждается и на Городском форуме NN.RU. Самая распространенная доплата, которая выставлена жильцам, — 6000 рублей.

— У меня +3000 рублей, — написала Яночк@ и котик. — Сначала думала, что платеж в том месяце не прошел, но нет, пересчет за отопление.

— Год назад было минус 3000 рублей, в этом плюс 1000, — написал zormax из Соцгорода-2.

— Мостоотряд — минус 1600р, а на Пермякова у свекрови +1500р, — поделилась информацией Карантиновна.

— Автозавод. Южное Шоссе. Тоже плюс 6000, — пишет dim1240. — Причем у мамы в д.4 всегда было ооочень тепло и пришло -5000, а в д.6 всегда холодно, даже температуру замеряли, в очередь на утепление поставили, квартира угловая и холодная. И +6000 за это надо доплатить?

На оборотной стороне квитанции размещено обращение к потребителю: «… в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, … в первом квартале 2018 года будет произведена корректировка размера платы за отопление за предыдущий календарный год. В случае если размер платы за коммунальную услугу (центральное отопление) превысит более чем на 25 процентов плату, начисленную за аналогичной период прошлого года, вы имеет право на получение рассрочки на 12 месяцев…»

Вообще, странные дела творятся на Автозаводе. Жильцы более 700 домов последние несколько лет оплачивают счетчики тепловой энергии, которые должны экономить их средства. Но выгоды не происходит. Более того, оплаченное оборудование у них вообще могут забрать. Мы разбирались, почему так получилось.