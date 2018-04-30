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Тупорылая акула прыгнула через ограду к четырехлетней девочке
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Тупорылая акула прыгнула через ограду к четырехлетней девочке 

Lenta.ru 44 минуты назад
В австралийском штате Квинсленд тупорылая акула перепрыгнула через надувную ограду и заплыла на участок моря, где купаются отдыхающие. Об этом сообщает 9 News.
Хищную рыбу, длина которой составляла около полутора метров, заметила местная жительница, пришедшая на пляж с четырехлетней дочерью. «Акула кружила у сети, пытаясь выбраться наружу, подплывала совсем близко к берегу, а потом поворачивала обратно», — рассказала она.
По словам женщины, ее немного пугает мысль о том, что могло случиться, если бы дочь, по своему обыкновению, сразу бросилась в воду. Однако в этот раз девочка увидела акулу и заявила, что не cможет там плавать.
Австралийка сняла хищную рыбу на видео и выложила ролик в Facebook, где его посмотрели 200 тысяч раз. Более двух тысяч человек поделились постом с друзьями.
Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют опасность для человека. Обитают в тропических и субтропических климатических зонах, могут заплывать в пресные воды и охотиться в прибрежных зонах.
В апреле сообщалось, что один из отдыхающих на австралийском мысе Леннокс-Пойнт, штат Новый Южный Уэльс, вытащил из воды напугавшую его акулу. Мужчина занимался серфингом, когда рядом появилась хищная рыба. Она подплыла к нему и толкнула. В ответ серфер инстинктивно схватил ее руками и потянул к берегу.
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