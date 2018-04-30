На конференции в Бонне пытаются согласовать механизм исполнения Климатического соглашения

БЕРЛИН, 30 апреля. / ТАСС /. Конференция ООН по климату открылась в понедельник в Бонне (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Цель ее участников — приблизиться к созданию механизма по контролю над исполнением Парижского соглашения по климату. Если по этому пункту удастся добиться прогресса и согласовать текст соответствующего документа, то подписан он будет уже на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата (COP-24), которая пройдет в декабре в польском городе Катовице

Как пишет агентство DPA , с призывом приложить больше усилий для защиты экологии выступила исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноза. «В 2017 году мы все стали свидетелями многих природных катастроф», — заявила она в преддверии боннской конференции, которая продлится до 10 мая. «Время уходит очень быстро», — сказала Эспиноза.

Председатель германских «зеленых» Анналена Бербок упрекнула правительство Германии в отсутствии стратегии по борьбе с изменением климата. «Кризис усугубляется, а у кабинета министров, как и полгода назад, нет никакого плана», — сказала она, напомнив, что правящие партии не хотят отказываться от угля, как от источника электроэнергии.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года, а спустя полгода — подписано. Страны-участницы условились не допустить повышения средней температуры более чем на два градуса к 2100 году. Ученые полагают, что в противном случае человечество столкнется с необратимыми последствиями для экологии.