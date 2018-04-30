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На конференции в Бонне пытаются согласовать механизм исполнения Климатического соглашения
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На конференции в Бонне пытаются согласовать механизм исполнения Климатического соглашения 

ТАСС 41 минуту назад
БЕРЛИН, 30 апреля. /ТАСС/. Конференция ООН по климату открылась в понедельник в Бонне (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Цель ее участников — приблизиться к созданию механизма по контролю над исполнением Парижского соглашения по климату. Если по этому пункту удастся добиться прогресса и согласовать текст соответствующего документа, то подписан он будет уже на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата (COP-24), которая пройдет в декабре в польском городе Катовице.
Как пишет агентство DPA, с призывом приложить больше усилий для защиты экологии выступила исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноза. «В 2017 году мы все стали свидетелями многих природных катастроф», — заявила она в преддверии боннской конференции, которая продлится до 10 мая. «Время уходит очень быстро», — сказала Эспиноза.
Председатель германских «зеленых» Анналена Бербок упрекнула правительство Германии в отсутствии стратегии по борьбе с изменением климата. «Кризис усугубляется, а у кабинета министров, как и полгода назад, нет никакого плана», — сказала она, напомнив, что правящие партии не хотят отказываться от угля, как от источника электроэнергии.
Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года, а спустя полгода — подписано. Страны-участницы условились не допустить повышения средней температуры более чем на два градуса к 2100 году. Ученые полагают, что в противном случае человечество столкнется с необратимыми последствиями для экологии.
В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения. Он сказал, что выполнение положений этого соглашения может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.
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