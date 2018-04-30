Чем отличаются киргизы от казахов

Ни для кого не секрет, что киргизы и казахи — народы родственные, у них схожие обычаи, языки и традиционная одежда. Даже приготовление блюд национальной кухни и свадебные обряды во многом совпадают. В различных документах Российской империи казахи часто назывались киргизами. И все же, это два разных народа. Они отличаются друг от друга не только тем, что одни живут на бескрайних просторах Центральной Азии, другие — в горах Тянь-Шаня, Северного Памира и по берегам легендарного озера Иссык-Куль. В чем же на самом деле заключается различие между казахами и киргизами?

Древний народ

Согласно историческим данным, киргизы — народ очень древний. Эти тюркоязычные кочевники-скотоводы испокон веков обитали в верховьях Енисея и на территории Южной Сибири, затем они перебрались в восточный Тянь-Шань. Еще в III веке до н.э. китайский летописец Сым Цянь упомянул в своем произведении «Ши цзи» о государстве киргизов.

История этого народа знает много побед и поражений, владения кочевников-скотоводов то разрастались до огромных размеров, то уменьшались под давлением не менее воинственных соседей. Так, в IX веке Кыргызский каганат захватил уйгурское государство, распространив свое влияние на Монголию и Тыву. Но во времена походов Чингисхана киргизы, как и многие другие народы, были поглощены завоевателями. После распада Золотой и Белой Орды, основанных монголами, большинство киргизов мигрировали на Тянь-Шань и север Памира, где живут и сейчас.

Длительная история народа отразилась в устном творчестве. Киргизы создали самый объемный поэтический эпос в мире, повествующий о жизни богатыря Манаса, который объединил свой народ, согласно легенде. Эпос передавали из уст в уста. Одна из версий «Манаса», записанная в исполнении известного народного сказителя Джусупа Мамая, была опубликована в 18-ти томах, выходивших в г. Урумчи с 1984 по 1995 годы.

Молодой народ

Казахи — очень молодой народ, а по сравнению с киргизами — просто новорожденный. Первые исторические упоминания казахов датируются серединой XV века. Керей и Жанибек — два султана из династии Чингизидов — были недовольны властью хана Абул-Хайра, который возглавлял Узбекский улус (это государство возникло после распада Золотой Орды). Недовольные султаны увели свои племена в степи, расположенные на юго-востоке современного Казахстана

Поскольку тюркское слово «казак» использовалось многими людьми для обозначения свободного, вольного человека, отказавшегося жить, подчиняясь властям, то племена Жанибека и Кирея стали называть себя именно так. Ведь они самовольно покинули Узбекский улус ради свободной жизни.

Официальные структуры Российской империи, в XVIII веке продвинувшей свои границы далеко на восток и активно заселявшей Урал и Южную Сибирь, столкнулись с проблемой. Нужно было как-то различать казаков, живущих на Дону и Кубани, от тюркоязычных кочевников-скотоводов, называвших себя тем же словом. Поэтому появился этноним «киргиз-кайсак». О народе киргизов русские хорошо знали, а «кайсак» — это исковерканное слово «казак».

Впоследствии дополнение «кайсак» исчезло из составного этнонима, и казахов в Российской империи стали именовать просто киргизами, не утруждаясь излишними разбирательствами. Самоназвание народа «казак» было утверждено уже при советской власти, а в 1936 году руководство СССР решило ввести этноним «казах» — опять, чтобы избежать путаницы с казаками. Так и повелось.

Матриархат

Изначально у тюркоязычных кочевников-скотоводов был матриархат. Отдельные историки отмечают, что женское правление племенами Центральной и Средней Азии закончилось примерно в V веке н.э. Хотя процесс утверждения патриархата шел неравномерно, и имеются свидетельства путешественников об отдельных женщинах-правительницах, которые даже участвовали в военных походах наравне с мужчинами, вплоть до XIII века.

Будучи древним народом, киргизы сохранили многие традиции матриархата, что заметно даже сейчас. У этих людей настоящий культ женщины-матери, а слово хозяйки домашнего очага для ее детей — это закон. И даже влияние ислама, который киргизы приняли вместе с другими народами Средней Азии, мало отразилось на отношениях между людьми в семье. [С-BLOCK]

Жителям Российской империи было известно о матриархате, бытовавшем у киргизов. Не случайно ода «Фелица» известного поэта Гавриила Державина (1743-1816 гг.), посвященная Екатерине II, начинается так: «Богоподобная царевна Киргиз-Кайсацкия орды! Которой мудрость несравненна…» Далее из текста ясно, что именно эта «царевна» мудро и добродетельно управляет всем государством, к чему автор призывает и российскую императрицу.

В эпосе «Манас» также есть упоминания традиций, свойственных матриархату. Так, после гибели главного героя его сын Семетей воспитывается в семье своего дяди Исмаила (старшего брата матери, которую звали Каныкей). То есть, ответственность за ребенка возлагается на его родственников по материнской линии, ведь и сам малыш считается продолжателем этой династии.

У казахов, которые как народ сформировались гораздо позже, когда патриархат уже прочно засел в головах людей, в том числе и под влиянием религии, женщины играют не меньшую роль в семье, но делают вид, что все решают мужчины. Все-таки традиции кочевой жизни, когда главное слово было за матерью, хранительницей очага, все еще крепки в народном сознании.

Головные уборы

Национальная одежда двух народов во многом похожа, но есть и некоторые отличия. Например, киргизский мужчина носит ак колпак — головной убор конусообразной формы с полями, который шьется из четырех клиньев белого войлока, расширяющихся книзу. Ак колпак традиционно украшается этнической вышивкой.

А национальный головной убор казаха — айыр калпак представляет собой шляпу с полями, загнутыми кверху. Она изготавливается из тонкого войлока, а снаружи отделывается бархатом или атласом, расшитым золотыми нитями у богатых людей.

Киргизские женщины носили элечек — сложный и объемный головной убор, стоящий из нижнего платка, шапочки, тюрбана и верхнего платка. На изготовление тюрбана состоятельных женщин уходило до 30 метров белой ткани, такой элечек украшали подвесками из драгоценных металлов. [С-BLOCK]

Казахский традиционный женский головной убор называется кимешек. Он проще и состоит всего из двух частей: белого платка и тюрбана, который наматывается сверху. И ткани на изготовление кимешека тратилось гораздо меньше.

Как отмечают этнографы, различия в головных уборах двух народов обусловлены тем, что киргизы жили в горах. Ак колпак прекрасно спасал мужчин от летнего зноя и злых зимних ветров, а ткань элечека использовалась для перевязки раненных, ведь во время кочевок по горным ущельям травмы случались довольно часто.

Язык и произношение

Отличить представителей двух народов проще всего по произношению. Хотя киргизский и казахский языки похожи друг на друга больше, чем русский и белорусский, ученые все же относят их к разным подгруппам.

Изначально киргизский язык, на котором говорили жители верховий Енисея и Южной Сибири в III веке до н.э., относился к хакасско-алтайской группе восточной ветви тюркских языков. Но постепенно под влиянием соседних племен он изменился и теперь относится к киргизско-кыпчакской подгруппе, в которую также входят южноалтайский и ферганско-кыпчакский языки.

Казахский ученые-лингвисты распределили в кыпчакско-ногайскую подгруппу вместе с ногайским, карагашским и каракалпакским языками.

То есть, этнически казахам ближе ногайцы, а киргизам — алтайцы.

По утверждениям лингвистов, произношение казахов ближе к русскому, а киргизы говорят значительно жестче и тверже. Кроме того, большинство фраз они произносят на выдохе. Если в слове есть слоги «чэ» или «чы», то киргиз так и скажет, тогда как в устах казаха это будут «че» и «чи» (заметно мягче).

А сдвоенные гласные киргизы произносят на одном выдохе, как в случае названия горного хребта Ала-Тоо. В отличие от них казах сделает чуть более длинную паузу между двумя звуками «о», чтобы отделить их друг от друга.