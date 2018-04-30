Ещё
В Салехарде в главном окружном музее состоялась акция «Память поколений»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Салехарде в главном окружном музее состоялась акция «Память поколений» 

Красный Север 56 минут назад
Фото: Красный Север
Организаторы ежегодных поздравлений — заместитель спикера окружного парламента Елена Зленко, представители городского совета войны и труда Валентина Тверетина и Валентина Иващенко — пообщались с добровольцами и волонтерами из числа студентов Ямальского полярного агроэкономического техникума и Ямальского многопрофильного колледжа.
— Идут годы, сменяются поколения, но этот день не теряет своей важности. Для нас дороги участники и ветераны войны, труженики тыла, вынесшие на своих плечах тяготы боев и упорного труда. Сегодня есть на земле сильная, крепкая и непобедимая страна — Россия, которую мы любим, которой гордимся и дорожим, — обратилась к молодежи Елена Зленко.
В окружной столице осталось 22 женщины из тех, что потеряли мужей на фронтах Великой Отечественной войны, а потом так и не вышли замуж.
Вместе с напутствием волонтёры получили из рук депутата списки вдов Великой Отечественной войны с их адресами. Поздравление состоится 3 мая. Ребята разнесут по адресам подарки, предоставленные предприятием «Ямальские олени».
Красный Север: последние новости
Бугры в ямальской тундре решили «вскрывать» Как ямальские почтовики будут работать в праздничные дни Ямальцы вспомнили, как летали в самолетах стоя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России492
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке120
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе798
В семье Диброва произошло несчастье26
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе107
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе
В мире
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение