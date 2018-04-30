В Салехарде в главном окружном музее состоялась акция «Память поколений»

Организаторы ежегодных поздравлений — заместитель спикера окружного парламента Елена Зленко , представители городского совета войны и труда Валентина Тверетина и Валентина Иващенко — пообщались с добровольцами и волонтерами из числа студентов Ямальского полярного агроэкономического техникума и Ямальского многопрофильного колледжа.

— Идут годы, сменяются поколения, но этот день не теряет своей важности. Для нас дороги участники и ветераны войны, труженики тыла, вынесшие на своих плечах тяготы боев и упорного труда. Сегодня есть на земле сильная, крепкая и непобедимая страна — Россия , которую мы любим, которой гордимся и дорожим, — обратилась к молодежи Елена Зленко.

В окружной столице осталось 22 женщины из тех, что потеряли мужей на фронтах Великой Отечественной войны, а потом так и не вышли замуж.

Вместе с напутствием волонтёры получили из рук депутата списки вдов Великой Отечественной войны с их адресами. Поздравление состоится 3 мая. Ребята разнесут по адресам подарки, предоставленные предприятием «Ямальские олени».