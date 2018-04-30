Ярославская градозащитница пожаловалась на киоски в Демидовском сквере в Минкульт

Несколько дней ярославцы обсуждают ларьки, появившиеся в Демидовском сквере. Одним они своим внешним видом напомнили туалеты, другим — саркофаги. — Демидовский сквер — объект культурного наследия, особо охраняемая природная территория, — написала градозащитница Елена Богданова на своей странице в фейсбуке. Елена Богданова написала обращения в департамент охраны окружающей среды и в Министерство культуры с просьбой проверить законность установки киосков в сквере. Градозащитница сослалась не только на то, что они портят внешний вид сквера, но и на режим 18 приказа Минкульта 2182, по которому на территории достопримечательного места допускается размещение временных павильонов и киосков с минимальными расстояниями между объектами 100 метров, а расстояние между киосками в сквере всего пара метров.