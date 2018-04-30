Воронежцы вблизи жилых домов нашли гадюку 

Горожан призвали к осторожности. Жители воронежского микрорайона Шилово нашли степную гадюку в лесу недалеко от кладбища и жилых домов в воскресенье, 29 апреля. Вероятнее всего, змею кто-то уже находил — «она была полуживая», рассказала корреспонденту «Вести-Воронеж» Шахризада Шапиева. Степная гадюка была длиной около полуметра, добавила девушка. Жители Шилово добавили, что в последние годы змеи в их микрорайоне всё чаще появляются вблизи домов, поскольку микрорайон всё больше застраивается Горожан привали быть осторожными, смотреть под ноги и не провоцировать агрессию змей. Если змея почувствует угрозу, она укусит. Но яд степной гадюки для человека не является смертельно опасным. Укус змеи довольно болезненный, на его месте стремительно развивается отёк, который распространяется далеко за пределы пострадавшей части тела. Появляются головокружение, повышенное сердцебиение, сонливость, тошнота. При укусе степной гадюки нужно оказать первую помощь — обмотать тканью, скрученной в жгут, область тела над укусом. Жгут нужно наложить жестко, чтобы предотвратить отток зараженной крови. После чего выдавить пораженную ядом кровь через ранки, оставленные зубами гадюки. После этого стоит обратиться к врачу. Екатерина Трещикова
Фото — Шахризада Шапиева