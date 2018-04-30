В Нижегородскую область идут первые грозы

Спасатели рекомендуют нижегородцам во время грозы:

держитесь подальше от электропроводки, антенн, не стойте у окон и дверей, не касайтесь водопроводных кранов.отключите в доме все бытовые и электроприборы, радио, не пользуйтесь обычным и сотовым телефонами.не прячьтесь под высокими деревьями (особенно одинокими), держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить.не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле.

На случай отключения электроэнергии в доме запаситесь электрическими фонарями, свечами. Будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.