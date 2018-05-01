Праздник весны и труда

Праздник, который отмечают в России , в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии в первый день мая, известен сразу под несколькими названиями — День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны. В советское время большинство россиян именовали этот праздник по дате его проведения — 1 мая или Первомай.

Возникновение традиции празднования Первомая связано с событиями, произошедшими в Чикаго в ХIХ веке. 1 мая 1886 года в городе начались масштабные митинги и демонстрации рабочих, которые требовали от своих работодателей введения восьмичасового рабочего дня.

Акция закончилась стычками с полицией. 3 мая на заводе жаток Сайруса Маккормика полицейские открыли огонь по бастующим, погибли, по меньшей мере, двое рабочих. 4 мая на митинге протеста на площади Хэймаркет террорист бросил бомбу в полицейских, которые ответили стрельбой по толпе. Шестьдесят офицеров полиции получили ранения, восемь погибли, точное число погибших рабочих определено не было. Полиция арестовала сотни горожан, семь рабочих-анархистов были приговорены к смертной казни.

В июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала по предложению французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.

Испании, 1 мая 1890 года праздник был впервые проведен в Австро-Венгрии, Бельгии , Германии, Дании Италии , США, Норвегии , Франции и Швеции . В Великобритании он прошел 4 мая. Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.

В 1891 году по решению Брюссельского конгресса второго Интернационала, секциям Интернационала в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать дату и форму празднования 1 мая, после чего в Великобритании и некоторых других странах манифестации были перенесены на первое воскресенье мая.

1 мая 1891 года социал-демократическая группа революционера Михаила Бруснева организовала первую праздничную сходку рабочих в Петрограде (ныне — Санкт-Петербург ).

Формой празднования Первомая стала маевка — нелегальное революционное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом.

Прошедшая в 1900 году Харьковская маевка стала первым открытым массовым выступлением рабочих в России, в ходе которого было принято решение не выходить на работу и устроить уличную демонстрацию.

С этого времени 1 мая демонстрации проходили в различных городах России. Во время Первой мировой войны (1914-1918) выступления на Первое мая стали единичными.

В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в революционной России. На улицы вышли трудящиеся с лозунгами большевиков: «Вся власть Советам!», «Долой империалистическую войну!».

С 1918 года праздник стал официальным. Он был закреплен в Кодексе законов о труде (в приложении к статье 104) и получил название День Интернационала.

В честь праздника в Москве на Ходынском поле состоялся первый военный парад.

30 июля 1928 года постановлением ВЦИК Совета народных комиссаров РСФСР выходные советских граждан стали длиннее, Дней Интернационала стало два — 1 и 2 мая.

1 мая 1933 года над Красной Площадью прошел первый воздушный парад. Начиная с этого момента, воздушные парады проводились регулярно вплоть до начала Великой Отечественной войны, в качестве неотъемлемой части демонстрации советской военной мощи. На парадах показывались достижения советской авиапромышленности — самолет «Максим Горький», самый скоростной истребитель своего времени И-16 и другие.

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) парады и шествия в честь 1 мая не проводились.

1 мая 1956 года впервые был проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади. С этого времени праздничные мероприятия на Красной площади ежегодно транслировалась центральными телеканалами.

В 1970 году Основы законодательства СССР о труде закрепили за праздником новое название: 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.

1 мая 1990 года во время демонстрации на Красную площадь вошла альтернативная колонна с антикоммунистическими и антисоветскими лозунгами. Президент СССР Михаил Горбачев и другие руководители страны покинули трибуну Мавзолея, телетрансляция события была прекращена, а военный парад не состоялся.

В 1992 году постановлением Верховного Совета РФ от 30 июня День солидарности трудящихся был переименован в Праздник весны и труда.

В 1993 году первомайская демонстрация трудящихся в Москве закончилась массовыми беспорядками. По официальным данным, в результате пострадали несколько десятков человек, погиб сотрудник ОМОНа.

В 2001 году принятый 30 декабря Трудовой кодекс РФ (статья 112) сделал 2 мая рабочим днем, Праздником весны и труда остался только один день — 1 мая.

Праздник Весны и Труда отмечается в России массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляньями и концертами.