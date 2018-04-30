Праздник весны и труда. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Первого мая в России ежегодно отмечается Праздник весны и труда. Согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ, этот день официально является нерабочим. Традиционно 1 мая в городах страны проходят массовые шествия, организованные профсоюзами, политическими партиями и движениями. Кроме того, в этот день проводятся уличные концерты, ярмарки и другие мероприятия. Свое современное название праздник получил в 1992 году. В советское время он официально именовался «День Интернационала», а затем — «Международный день солидарности трудящихся».

История праздника

1 мая 1886 года рабочие города Чикаго (штат Иллинойс, США ) организовали забастовку и митинг с требованиями ввести восьмичасовой рабочий день. 4 мая, когда полиция приступила к разгону митинга, в строй полицейских метнули взрывное устройство, в результате подрыва которого не менее семи офицеров погибли. В ответ полиция открыла огонь по толпе, убив, по разным данным, от четырех до шести человек. Еще более 100 рабочих получили ранения, свыше 100 забастовщиков были арестованы. В память этого события в 1889 году конгресс II Интернационала (международного объединения социалистических партий) в Париже постановил считать 1 мая Днем международной солидарности трудящихся.

Первомай как праздник начали отмечать в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии , Германии, Дании , США, Франции, Италии Швеции и некоторых других странах. В 1891 году по решению Брюссельского конгресса II Интернационала, секциям организации в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать дату и формат празднования первомая. С этого момента в Великобритании и некоторых других государствах манифестации были перенесены на первое воскресенье мая.

Первомай в России

В России первомай впервые отметили в 1890 году в Варшаве (большая часть современной Польши до 1917 года входила в состав Российской империи), где состоялась 10-тысячная стачка рабочих. Первые первомайские собрания рабочих (маевки) были организованы в 1891 году в Санкт-Петербурге , в 1895 году — в Москве (в ней участвовало около 250 человек). Кроме того, в первые майские дни за городом проводились праздничные гулянья. С начала 1900-х годов рабочие, придерживавшиеся социалистических взглядов, стали приурочивать к 1 мая проведение забастовок, митингов и демонстраций.

После Октябрьской революции 1917 года в Советской России праздник получил официальный статус: 1 мая (согласно Кодексу законов о труде 1918 года) и 2 мая (по постановлению Совета народных комиссаров 1928 года) являлись нерабочими днями. В этот день проводились демонстрации и военные парады. Первый первомайский парад Рабоче-крестьянской Красной армии состоялся в 1918 году на Ходынском поле в Москве. В 1919-1968 годах военные парады проводились ежегодно на Красной площади, с 1933 года в них стала принимать участие авиационная техника. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годах воздушные парады не проводились. Традиция возродилась в 1946 году, и до 1956 года авиация была задействована в майских парадах на Красной площади.

С 1969 года в первомайских демонстрациях на главной площади страны принимали участие только рабочие и служащие предприятий и организаций города (военная техника не была задействована). В других населенных пунктах СССР организовывались митинги трудящихся, на которых выступали партийные и хозяйственные руководители. Последняя первомайская демонстрация в истории Советского Союза состоялась в Москве 1 мая 1990 года.

В советское время парады и шествия на первомай ежегодно транслировались сначала по Всесоюзному радио, а с 1956 года — по Центральному телевидению.

Постановлением Верховного совета РФ от 21 апреля 1992 года (вступило в силу 7 мая того же года) было утверждено современное название первомая — Праздник весны и труда. В декабре 2004 года в России были приняты поправки в Трудовой кодекс, согласно которым праздничным и выходным с 2005 года остался только день 1 мая.

В 2014 году, впервые после распада СССР, 1 мая на Красной площади столицы состоялось праздничное шествие, организованное профсоюзами. В нем приняли участие более 100 тыс. человек. В 2017 году аналогичная акция собрала по разным данным от 100 до 130 тыс. участников.