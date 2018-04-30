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Глава минфина США с осторожным оптимизмом оценивает будущие переговоры с КНР по торговле
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Глава минфина США с осторожным оптимизмом оценивает будущие переговоры с КНР по торговле 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин испытывает «осторожный оптимизм» по поводу предстоящих торговых переговоров с КНР. Об этом он заявил в понедельник в интервью телекомпании Fox News.
"Я испытываю осторожный оптимизм, — заявил он. — Не собираюсь выступать с прогнозами того, что может произойти на переговорах. Мы отправимся туда и проведем откровенные обсуждения тех вопросов, которые президент (США Дональд) Трамп затрагивал на протяжении последнего года. Надеюсь, нам удастся добиться заметного прогресса, мы отправляемся туда для того, чтобы добиться прогресса".
На прошлой неделе стало известно, что Мнучин на этой неделе посетит китайскую столицу для обсуждения торговых вопросов, возникших между Пекином и Вашингтоном. По сообщению информационного агентства Bloomberg, помимо главы минфина, в Китай отправятся также представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, а также руководитель Национального экономического совета при президенте Лоуренс Кадлоу.
Администрация президента США 3 апреля обнародовала список продукции, импортируемой из Китая, в отношении которой министерство торговли Соединенных Штатов намеревается ввести дополнительные 25%-ные пошлины. В ответ Госсовет КНР опубликовал перечень американских товаров, на которые могут быть установлены аналогичные сборы. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, будут ли США действовать в соответствии с оглашенными намерениями.
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