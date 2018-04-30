МВД Британии возглавил представитель нацменьшинств. Почему Мэй приняла такое решение?

Санджид Давид назначен главой Министрества внутренних дел Великобритании . Об этом сообщает телеканал Sky News.

До работы в правительстве Саджид Джавид успел поработать в банке Chase Manhattan в Нью-Йорке , а в 2004 году стал управляющим директором Deutsche Bank . Там он зарабатывал около 3 миллионов фунтов стерлингов в год и ушел из Deutsche Bank в 2009 году. По данным Sky News, решение назначить Джавида отчасти объясняется желанием главы правительства Великобритании Терезы Мэй направить в МВД человека, который ранее не имел отношения к этому ведомству, соответсвенно не может быть причастен к миграционному скандалу, в котором оказалась замешана его предшественница Эмбер Радд. В апреле она установила целевые показатели по мигрантам, которых власти должны высылать из страны. Когда история стала достоянием гласности, ей пришлось уйти в отставку. Джавид — умеренный евроскептик и выступает за сохранение экономических связей с Евросоюзом , главным образом ради доступа к единому европейскому рынку. В этом плане его позиция совпадает с предшественницей Радд, которая также не относится к лагерю ярых сторонников Brexit и выступает против выхода Великобритании из ЕС без заключенной сделки о дальнейшем сотрудничестве.

Вакантную должность главы министерства по делам регионов и местного самоуправления занял бывший министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир, покинувший правительство в январе этого года.