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МВД Британии возглавил представитель нацменьшинств. Почему Мэй приняла такое решение?
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МВД Британии возглавил представитель нацменьшинств. Почему Мэй приняла такое решение? 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Санджид Давид назначен главой Министрества внутренних дел Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News.
До работы в правительстве Саджид Джавид успел поработать в банке Chase Manhattan в Нью-Йорке, а в 2004 году стал управляющим директором Deutsche Bank. Там он зарабатывал около 3 миллионов фунтов стерлингов в год и ушел из Deutsche Bank в 2009 году. По данным Sky News, решение назначить Джавида отчасти объясняется желанием главы правительства Великобритании Терезы Мэй направить в МВД человека, который ранее не имел отношения к этому ведомству, соответсвенно не может быть причастен к миграционному скандалу, в котором оказалась замешана его предшественница Эмбер Радд. В апреле она установила целевые показатели по мигрантам, которых власти должны высылать из страны. Когда история стала достоянием гласности, ей пришлось уйти в отставку. Джавид — умеренный евроскептик и выступает за сохранение экономических связей с Евросоюзом, главным образом ради доступа к единому европейскому рынку. В этом плане его позиция совпадает с предшественницей Радд, которая также не относится к лагерю ярых сторонников Brexit и выступает против выхода Великобритании из ЕС без заключенной сделки о дальнейшем сотрудничестве.
Вакантную должность главы министерства по делам регионов и местного самоуправления занял бывший министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир, покинувший правительство в январе этого года.
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