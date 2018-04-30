Ещё
«Бал цветов» пройдет в парке имени 50‑летия Октября в Москве 1 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Бал цветов» пройдет в парке имени 50‑летия Октября в Москве 1 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В столичном парке имени 50-летия Октября на Первомай приглашают всех на «Бал цветов», для гостей подготовят цветочные декорации и мастер-классы, сообщается на сайте парка «Фили».
«Здесь пройдет «Бал цветов» — мероприятие, включающее в себя многочисленные цветочные декорации и мастер-классы по изготовлению цветов из различных материалов», — говорится в сообщении.
В парке будет звучать романтичная музыка, которая вместе с декорациями создаст праздничное настроение стремительно приближающегося лета. А сказочную ауру парка добавят аниматоры-цветочные феи со своими волшебными играми.
«Замкнет круг цветочного бала яркая концертная программа полная красок весны и лета, а посетители смогут принять участие в танцевальном флешмобе», — заключается на сайте.
РИАМО: последние новости
Руководство нефтебазы в Серпухове оштрафовали за нарушения пожарной безопасности В магазине в Коломне обнаружили более 7 кг санкционного сыра из Западной Европы В аэропортах Московского региона задержано и отменено более 20 авиарейсов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России493
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке128
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе808
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе141
В семье Диброва произошло несчастье30
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе
В мире
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение