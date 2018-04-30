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За что Ростовская область пожаловалась в Конституционный суд на попрошаек?
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За что Ростовская область пожаловалась в Конституционный суд на попрошаек? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Говорят, что донские депутаты пожаловались в Конституционный суд страны на попрошаек и бомжей? Что прохого эти люди сдалали нашим парламентариям?
Картину, когда в подземных переходах, у магазинов, рынков, на вокзалах и других общественных местах одни люди просят у других милостыню, действительно, можно видеть практически в любом донском городе. Бороться с этим явлением нужно, но нет рычагов.
Вот Законодательное Собрание Ростовской области и направило в Конституционный суд России жалобу, но не на попрошаек, а на невозможность их штрафовать.
Суть проблемы в том, что в соответствии с редакцией КоАП от 2014 года (ч.6 ст. 28.3) полицейские не имеют права составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов РФ, если между властями субъекта и руководством УВД не заключено соответствующее соглашение.
Как сообщила газета «Известия», сейчас такие соглашения действуют только в Челябинской, Оренбургской и Мурманской областях, а также в Республике Татарстан. В Ростовской области такое соглашение не подписано и донские полицейские не вправе привлекать граждан к ответственности за нарушение общественного порядка и общественной безопасности.
Так, например, в типовом соглашении речь идёт о восьми возможных основаниях: нарушение тишины и покоя граждан, попрошайничество, гадание, игра в азартные игры в общественных местах, а также выгул собак без поводка и намордника, администрированием которых должна заниматься полиция. Но при этом оплата услуг полицейских ложится на региональный бюджет. А донской регион оплачивать эту работу полиции не может — нет соглашения.
В своём обращении в Конституционный суд РФ депутаты донского парламента указали, что с 2015 года в регионе ни разу не штрафовали за попрошайничество, хотя ответственность за это местным законом предусмотрена.
Кроме того, в жалобе Заксобрания указывается, что нельзя ставить в зависимость от наличия или отсутствия соглашения возможность наказания нарушителей местных законов. Это, по их мнению, приводит к неравенству прав граждан на безопасность.
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