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Почему дело Бейлиса стало самым скандальным судебным процессом в русской истории
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Почему дело Бейлиса стало самым скандальным судебным процессом в русской истории 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Менахем Мендель Бейлис был арестован 22 июля 1911 года, а освобожден из зала суда 28 октября 1913-го. За 27 месяцев, проведенных в тюрьме, приказчик киевского кирпичного завода стал всемирно известным.
За материалы по его делу закрывали и штрафовали газеты, арестовывали и предавали суду людей. Он стал героем карикатур и сатирических поэм. В его защиту подписывали протесты видные деятели не только в России, но и в Германии, Англии, Франции. Решение суда по этому делу могло повлиять даже на выборы в Государственную Думу. [С-BLOCK]
Играя после занятий, мальчики киевского предместья Лукьяновка обнаружили в пещере труп своего товарища, 12-летнего Андрея Ющинского. Медицинская экспертиза обнаружила на теле следы 47 ран, нанесенных шилом.
Сам по себе ужасный, отвратительный случай — зверское убийство ребенка — стал поводом для других преступлений, как моральных, так и юридических. [С-BLOCK]
По свидетельствам многих экспертов, вероятный убийца — содержательница воровского притона Вера Чеберяк, женщина, по выражению Короленко, «цыганского типа». Именно она была основной подозреваемой в начале расследования. До тех пор, пока следователи с подачи министра юстиции Щегловитова не стали раскручивать ритуальную версию убийства, активно «предлагавшуюся» черносотенцами.
Была задача: поднять волну антисемитских настроений. Для этих целей нашли еврея Бейлиса, который якобы убил мальчика, чтобы из его крови приготовить мацу.
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