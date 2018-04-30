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На старом Бельском мосту в Уфе закончили монтировать деформационный шов
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На старом Бельском мосту в Уфе закончили монтировать деформационный шов 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Строители продолжают установку конструкций на опорные соединения старой переправы через реку Белую. Сейчас рабочие закончили монтаж деформационного шва над 11-й опорой. Участок забетонировали. Следующей на очереди будет первая опора.
— Работы идут в несколько этапов. Сначала связывают арматуру и заливают бетон, потом ставят конструкции новых деформационных швов и околошовные участки плиты. На первой опоре работы уже начались, — рассказали в администрации.
Бригада строителей также заменит дефективные перила и отремонтирует тротуар на местах установки новых швов. Пока работы идут по графику.
Детали для деформационных швов прибыли из Германии в конце апреля. Их установка не займет много времени. Но строителям предстоит усилить восьмую опору. Это длительный и трудоемкий процесс. За ремонтом старого Бельского моста следят журналисты Ufa1.
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