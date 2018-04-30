На старом Бельском мосту в Уфе закончили монтировать деформационный шов

Строители продолжают установку конструкций на опорные соединения старой переправы через реку Белую. Сейчас рабочие закончили монтаж деформационного шва над 11-й опорой. Участок забетонировали. Следующей на очереди будет первая опора.

— Работы идут в несколько этапов. Сначала связывают арматуру и заливают бетон, потом ставят конструкции новых деформационных швов и околошовные участки плиты. На первой опоре работы уже начались, — рассказали в администрации.

Бригада строителей также заменит дефективные перила и отремонтирует тротуар на местах установки новых швов. Пока работы идут по графику.