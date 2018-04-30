Вьетнам ищет инвесторов для скоростной трассы

Вьетнам пытается найти инвесторов для строительства скоростной трассы с севера до юга страны, но у местных компаний не хватает денег, а у международных — уверенности в проекте

Речь идет о строительстве 11 участков, которое должно быть завершено к 2021 году и оценивается в 118 трлн. донгов (примерно $5,2 млрд). Правительство из-за борьбы с госдолгом согласилось покрыть лишь 25% расходов, а частные компании вкладываются в строительство неохотно.

Проблемы у местных инвесторов вызвали новые правила, которые обязывают их вкладывать не менее 20% от общего количества инвестиций. Раньше можно было вложить лишь 10-15%. По словам замминистра транспорта Нгуен Нгок Донга, раньше таких вложений в транспортные объекты всегда хватало. А теперь местные банки не дают отечественным бизнесменам такие большие кредиты.

Также чиновник отметил, что иностранные инвесторы считают вьетнамские проекты рискованными из-за отсутствия государственного механизма контроля в случае провала. Вьетнам должен сделать прозрачным международный тендерный процесс и включить механизм распределения рисков.

Донг также заявил, что в случае, если проект так и не найдет частных инвесторов, министерство будет решать вопросы с государственным финансированием. Начало строительство планируется в 2019 году.

Скоростная трасса протянется 654 км. от провинции Нам Динь недалеко от Ханоя до провинции Винь Лонг к юго-западу от Хошимина . Она станет часть трансграничной трассы в 2000 км., которая должна быть завершена к 2025 году.

Источник: VnExpress