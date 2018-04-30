Удальцов ответил на заявление Федорова о выходе из праймериз

Федоров написал в Фейсбуке следующее: «Я выхожу из праймериз, организованных Сергеем Удальцовым и „Левым фронтом“. Считаю эти праймериз политтехнологическим ходом по легализации комфортного для Собянина кандидата Вадима Кумина . Распределение голосов происходит странным образом. Вадим Кумин вышел на уверенную четвёртую позицию и обогнал таких кандидатов, как Зубрилин, Хованская, Парфёнов, имеющих в протестных и оппозиционных кругах Москвы куда более весомую поддержку и авторитет, чем он. Прогнозирую, что Вадим Кумин займёт либо третье, либо второе место в этих праймериз, обойдя даже Рашкина, и будет выдвинут КПРФ на сентябрьских выборах. Уважаемым Шуваловой и Шевченко будет предложена роль доверенных лиц или место в списке в Совет Федерации с предложением поддержать „крупного хозяйственника и человека дела с реальными результатами“ Вадима Кумина».

По просьбе корреспондента «СП» Сергей Удальцов прокомментировал заявление Георгия Федорова

«Весь это пост — какие-то его фантазии, ни одного факта. Вот ему кажется, что Кумин несправедливо вышел на 4 место, так можно любого подвергнуть сомнению. Может быть, Федоров слишком высокое место занимает. Это примерно в том же духе, как Россию обвиняют в отравлении шпионов, Скрипалей, все из этой серии, грязные технологии. Жаль, что Федоров даже с нами не обсудил свои подозрения, это и наталкивает меня на подозрение, что это спланированная акция по дискредитации праймериз. Из-за чувства какой-то обиды, своего плохого результата или спланированная акция по согласованию с властью. И первое плохо, а второе еще хуже», — считает Сергей Удальцов.

Координатор «Левого фронта» подчеркнул, что накрутки на праймериз невозможны.

«Попытайтесь проголосовать неоднократно и вы поймете, что это бесполезно. Если получится, я лично вручу медаль имени Чурова. На наших порталах есть публикации о технической стороне вопроса. Мы пошли дальше, предоставляем возможность каждому избирателю проконтролировать, что его голос учтен в общем голосовании с помощью специального идентификационного кода. Так что, это самая прогрессивная технология, и очевидно, что кто-то с этим не может смириться, тот, кто сам привык играть не по правилам и заниматься махинациями. Похоже, что Георгий Федоров относится к этой категории людей», — заметил Удальцов.

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