Праймериз левых сил: Провокации власти начались?

30 апреля один из участников праймериз левых и патриотических сил по выборам мэра Москвы , исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский Контроль», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» и лидер общественного движения «Гражданская солидарность», в прошлом член Общественной палаты Российской Федерации Георгий Федоров написал в Фейсбуке, что выходит из голосования, попутно обвинив организаторов и других участников если не в сговоре, то в каких-то махинациях.

При этом высказался Георгий Федоров не очень конкретно. Он написал, что считает праймериз «политтехнологическим ходом» поскольку «распределение голосов происходит странным образом». « Вадим Кумин вышел на уверенную четвёртую позицию и обогнал таких кандидатов, как Зубрилин, Хованская, Парфёнов, имеющих в протестных и оппозиционных кругах Москвы куда более весомую поддержку и авторитет, чем он. Прогнозирую, что Вадим Кумин займёт либо третье, либо второе место в этих праймериз, обойдя даже Рашкина , и будет выдвинут КПРФ на сентябрьских выборах. Уважаемым Шуваловой Шевченко будет предложена роль доверенных лиц или место в списке в Совет Федерации с предложением поддержать «крупного хозяйственника и человека дела с реальными результатами» Вадима Кумина», — написал Федоров.

Также Георгий Федоров предположил, что на гипотетических дебатах Сергею Собянину будет комфортнее иметь дело с Вадимом Куминым, и отметил, что «мэрия учла ошибки прошлых выборов с Навальным».

Если зайти на сайт праймериз «МосСовет-2018», то можно увидеть, что один из шести кандидатов, выдвинутых изначально первичными организациями КПРФ, бывший депутат Мосгордумы Вадим Кумин действительно идет на 4 месте, уступая Валерию Рашкину, Максиму Шевченко и Елене Шуваловой. Причем последняя, депутат Мосгордумы от КПРФ, является заметным лидером праймериз, где-то в 4 раза превышая результат Кумина. «Накрутка голосов», на которую намекнул Федоров, у «Левого Фронта» и КПРФ протекает, получается, странновато.

Кстати, на сайте «МосСовет-2018» можно посмотреть даже динамику по каждому из кандидатов и, в частности, можно убедиться, что Вадим Кумин прибавил в голосах с 25 апреля, когда на сайте «Свободная пресса» было выложено видео его дебатов с Максимом Шевченко. Между прочим, гостем «СП», как информационного партнера праймериз левых и патриотических сил, стал и Георгий Федоров, дебаты с которым проводил Сергей Биец. На момент заявления Федоров был на 10-м месте.

Несмотря на то, что Георгий Федоров попросил не воспринимать данный демарш, как «недружественный шаг по отношению к Левому фронту и Сергею Удальцову » и выразил готовность к сотрудничеству по другим проектам, координатор «Левого фронта» в интервью «СП» отзывался о поведении экс-участника праймериз с понятным неодобрением.

«СП»: — Сергей, как вы прокомментируете заявление Георгия Федорова?

— Я был очень удивлен, когда прочитал пост Федорова, тем более, что эту информацию мне сообщили третьи лица, то есть Георгий не обратился напрямую к нам, хотя он знает, что я являюсь одним из организаторов праймериз «МосСовет-2018». Кстати говоря, Георгий Федоров в разговоре со мной очень интересовался, как можно улучшить результат, даже, мне кажется, намекал на какие-то не совсем легальные методы. Я ему ответил, что у нас абсолютно чистое голосование, никаких накруток, единственный способ — попросить проголосовать своих сторонников, ну и можно вести какую-то рекламную кампанию в интернете, это не запрещается, писать посты, продвигать их в соцсетях, тут, как говорится, кто во что горазд, нет предела совершенству.

После этого он вроде бы включился в кампанию, сходил на дебаты, писал посты в свою поддержку. Мне казалось, что он нормально участвует в процессе. И этот его пост, на мой взгляд, является проявлением слабости. Человек, поняв, что искусственно свой результат он не улучшит, а легальным честным путем поддержка невысока (у него меньше ста голосов, что для претендента на пост мэра Москвы не слишком серьезно), решил не очень порядочно поступить и выйти из игры, обвинив организаторов, причем абсолютно безосновательно в каких-то махинациях.

На мой взгляд, это недостойно, я очень разочарован его поведением, у меня было представление, что человек ведет игру открыто и порядочно, заботится об интересах москвичей, а такие действия — это в чистом виде методы как раз власти. Облить грязью, какие-то слухи распространить, хотя ни одного факта и доказательства не приведено. Я на такие претензии отвечаю: «Попробуйте хоть за кого-то проголосовать два раза. Если получится, я лично вручу медаль имени Чурова». Так что, это проявление слабости и попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

Мы, конечно, уберем Федорова из списка кандидатов на праймериз, хотя он к нам официально не обращался, только сделал публичное заявление. Ну, а мы идем дальше, у нас честная борьба, есть лидеры, которые пользуются поддержкой, и до 19 мая будет очень интересно следить за их противостоянием.

«СП»: — Вы сказали, что это похоже на действия власти, действительно, вспоминаются многочисленные провокации в ходе избирательной кампании Грудинина. Может ли и в данном случае это быть реакцией власти на праймериз левых сил?

— Мне не хочется уподобляться Федорову, который высказывается в духе «одна бабушка сказала», что это нечестный праймериз. У меня нет, конечно, фактов, но по стилю, по методике — да, похоже. Ведь ясно, что это хорошая инициатива, праймериз объединил разные левые и патриотические течения и не исключено, что во властных кругах тут же появилась идея опорочить наше голосование. А как это сделать? Вкидывать ложь, компромат, создавать ощущение, что это какие-то грязные нечестные праймериз.

Но я надеюсь, что думающие люди разберутся, у них есть своя голова. Еще раз говорю, попытайтесь проголосовать неоднократно и вы поймете, что это бесполезно. На наших порталах есть публикации о технической стороне вопроса. Мы пошли дальше, предоставляем возможность каждому избирателю проконтролировать, что его голос учтен в общем голосовании с помощью специального идентификационного кода. Так что, это самая прогрессивная технология, и очевидно, что кто-то с этим не может смириться, тот, кто сам привык играть не по правилам и заниматься махинациями. Похоже, что Георгий Федоров относится к этой категории людей. Очень жаль, надеюсь, что он искренне заблуждается, а если это какой-то умысел, то авторитета ему не добавит. Но мы уверенно движемся дальше.

«СП»: — Георгий Федоров выразил недовольство 4-м местом Вадима Кумина, то есть он полагает, что это благодаря накрутке голосов?

— Весь этот пост — какие-то его фантазии, там нет ни одного факта. Вот ему кажется, что Кумин несправедливо вышел на 4-е место, но так можно любого подвергнуть сомнению. Может быть, Федоров слишком высокое место занимает. Это примерно в том же духе, как Россию обвиняют в отравлении шпионов, Скрипалей, все из этой серии, грязные технологии. Жаль, что Федоров даже с нами не обсудил свои подозрения, это и наталкивает меня на мысль, что это либо чувство какой-то обиды из-за своего плохого результата, либо спланированная акция по дискредитации праймериз по согласованию с властью. И первое плохо, а второе еще хуже. И претензии на уровне детского сада.

«СП»: — Вы говорили о скандалах в либеральном лагере на дальних подступах к праймериз, но левый лагерь, в целом, тоже не застрахован, ожидали подобных выступлений? Ведь каждому кандидату может казаться, что он имеет больший авторитет и поддержку, чем кто-то другой, как считаете, можно ли ждать продолжения таких заявлений в отношении праймериз или это больше единичные случаи, как в этой истории с Федоровым?

— Вы знаете, когда у нас были праймериз по выявлению кандидата в президенты, тоже были люди, которые требовали убрать себя из списка, выражали сомнения. Вообще, собака лает, караван идет, все основные участники в игре, борьба интересная. Сейчас некоторое затишье, после праздников будет серьезная активизация в голосовании. Мы не сильно переживаем, да, неприятно слышать такие обвинения, но это все-таки частности, а в целом праймериз идут, интерес есть, наиболее авторитетные участники в игре, а то, что будут ставить палки в колеса — нам ли удивляться, все видели, как поливали грязью Грудинина. Это еще цветочки. Но нормальные люди, адекватно воспринимающие информацию, на нашей стороне.

«СП» попросила прокомментировать скандальное выступление Федорова еще одного участника праймериз, Валерия Рашкина. Первый секретарь московского городского комитета КПРФ отметил, что нужно не делать голословные заявления, а предъявить конкретные претензии.

— Интернет-ресурсы имеют свои законы, свои достоинства и недостатки. Поэтому каждый судит в меру своих способностей, информированности и желания. Все зависит от того, какую цель перед собой ставить. Если Федоров ставил перед собой цель бороться за победу, нужно было прийти, посмотреть ресурс, сказать конкретно, где что накручивается или не накручивается, отдается ли приоритет какому-то кандидату. А просто делать голословные заявления… Я не сторонник такого подхода.

Второй момент в том, что нужно использовать все ресурсы. Существует не только проект Удальцова. Есть «Фейсбук», есть «Одноклассники», YouTube, сайты, та же «Красная Москва». Нужно работать на всех платформах и доносить информацию. Я понимаю, что в интернет-ресурсах возможны и накрутки, и приоритетность. Все возможно. Но если уж ты начал заниматься политикой, нужно более широко использовать возможность различных интернет-ресурсов, идти дальше и бороться.

«СП»: — Вы считаете праймериз эффективным механизмом отбора кандидатов?

— Свою позицию по поводу праймериз мы высказали еще в ноябре прошлого года, рассматривая вопросы выборной кампании мэра Москвы. Тогда Бюро приняло решение, что необходимы и праймериз, и голосование на улицах, в том числе с бюллетенями, потому что это помогает раскручивать программы, дает возможность выбрать наиболее достойных кандидатов, для того, чтобы конференция Московского городского комитета могла, ориентируясь на эти опросы, выдвинуть соответствующего кандидата.

Но я еще раз подчеркну, что еще в декабре было принято решение максимально использовать возможности интернета. Это значит не одну площадку, так как в этом случае всегда могут возникнуть какие-то претензии. Мы хотели использовать 10-15 площадок плюс уличное голосование москвичей, которое, на наш взгляд, более объективно, чем интернет-голосование.

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