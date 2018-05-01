В Ульяновске рабочий на стройке упал с крыши в вентиляцию и сломал позвонок

На строящемся объекте в Ульяновске 16 февраля произошел несчастный случай, трудовая инспекция завершила его расследование. Рабочий чистил снег на крыше строящегося дома и провалился в отверстие, предназначенное для монтажа вентиляции. В результате этого он упал с высоты двух метров в чердачное помещение, получив закрытые переломы позвонка и шиловидного отростка правой локтевой кости. Трудовая инспекция пришла к выводу, что причиной падения стало отсутствие знаков, предупреждающих о наличии проема и пренебрежение со стороны руководства правилами безопасности. Руководству строительной компании выдали предписание.