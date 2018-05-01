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В Ульяновске рабочий на стройке упал с крыши в вентиляцию и сломал позвонок
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В Ульяновске рабочий на стройке упал с крыши в вентиляцию и сломал позвонок 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
На строящемся объекте в Ульяновске 16 февраля произошел несчастный случай, трудовая инспекция завершила его расследование. Рабочий чистил снег на крыше строящегося дома и провалился в отверстие, предназначенное для монтажа вентиляции. В результате этого он упал с высоты двух метров в чердачное помещение, получив закрытые переломы позвонка и шиловидного отростка правой локтевой кости.
Трудовая инспекция пришла к выводу, что причиной падения стало отсутствие знаков, предупреждающих о наличии проема и пренебрежение со стороны руководства правилами безопасности. Руководству строительной компании выдали предписание.
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