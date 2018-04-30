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Геометрия глазами фотохудожника: смотрите свежие весенние фото Волгограда
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Геометрия глазами фотохудожника: смотрите свежие весенние фото Волгограда 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградский фотограф Олег Чеботарев, совместив приятное с полезным, прогулялся по центру Волгограда — протестировал новую фототехнику и сделал несколько удачных, местами необычных кадров весеннего города.
Чарующие круги света
— Получилось спонтанно — поделился Олег Чеботарев с V1.ru. — Я обновил свою фототехнику и решил проверить ее в деле. Поэтому во время ежедневной велопрогулки, благо, хорошая погода наконец-таки установилась, проехался по Центральному району.
Наконец в Волгограде весна
Линии и окружности, неожиданные ракурсы и странные композиции с обязательной синью Волги и дышашими ароматом цветами — смотрите свежий весенний фоторепортаж о Волгограде прямо сейчас.
Синяя лента Волги
Строгий профиль, взгляд в будущее
Только вперед! Под луной и под солнцем
Все лучшее уже здесь
И немного странное тоже рядом
У каждого свой взгляд
Небесный фонарь
Черты и грани родного города
И цвет и свет теплых ночей
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