Геометрия глазами фотохудожника: смотрите свежие весенние фото Волгограда

Волгоградский фотограф Олег Чеботарев, совместив приятное с полезным, прогулялся по центру Волгограда — протестировал новую фототехнику и сделал несколько удачных, местами необычных кадров весеннего города.

Чарующие круги света

— Получилось спонтанно — поделился Олег Чеботарев с V1.ru . — Я обновил свою фототехнику и решил проверить ее в деле. Поэтому во время ежедневной велопрогулки, благо, хорошая погода наконец-таки установилась, проехался по Центральному району.

Наконец в Волгограде весна

Линии и окружности, неожиданные ракурсы и странные композиции с обязательной синью Волги и дышашими ароматом цветами — смотрите свежий весенний фоторепортаж о Волгограде прямо сейчас.

Синяя лента Волги

Строгий профиль, взгляд в будущее

Только вперед! Под луной и под солнцем

Все лучшее уже здесь

И немного странное тоже рядом

У каждого свой взгляд

Небесный фонарь

Черты и грани родного города

И цвет и свет теплых ночей