В РЖД не забыли о дачниках

Фото с ресурса newstracker.ru В праздничные дни появятся дополнительные пригородные поезда на участке Муром — Вековка.

Для улучшения обслуживания пассажиров 30 апреля и 5,12 мая 2018 года вводятся в расписание следующие пригородные поезда:

— поезд № 6863 сообщением Муром — Вековка отправится в 10:40, 284 км 10:45-10:46, Кольдино 10:48-10:49, Стригино 10:52-10:53, Просинское 10:56-10:57, Амосово 10:59-11:00, Папулино 11:03-11:04, Кондаково 11:09-11:10, Левино 11:14-11:15, Зимницы 11:18-11:19, Бутылицы 11:27-11:28, Максимовский 11:33-11:34, Добрятино 11:40-11:41, Алферово 11:46-11:47, остановочный пункт 232 км 11:52-11:53, Золотковский 11:57-11:58, Заколпье 12:08-12:09, прибудет на станцию Вековка в 12:18.

— поезд № 6864 сообщением Вековка — Муром отправится в 12:43, Заколпье 12:54-12:55, Золотковский 13:01-13:02, 232 км 13:07-13:08, Алферово 13:13-13:14, Добрятино 13:21-13:22, Максимовский 13:27-13:28, Бутылицы 13:34-13:35, Зимницы 13:43-13:44, Левино 13:47-13:48, Кондаково 13:53-13:54, Папулино 13:58-13:59, Амосово 14:02-14:03, Просинское 14:06-14:07, Стригино 14:12-14:13, Кольдино 14:16-14:17, остановочный пункт 284 км 14:19-14:20, прибудет в Муром 1 в 14:26.

Для справки:

Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить:

— в справочной службе на железнодорожном вокзале,

— в пригородных билетных кассах,

— на сайте http://www.rzd.ru (сервис доступен в сети Интернет, в том числе с коммуникаторов и мобильных телефонов),

— на сайте пригородной пассажирской компании АО «ВВППК» http://vvppk.ru/.