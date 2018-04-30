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Свердловские власти оградили Шарташ
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Свердловские власти оградили Шарташ 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Приказом начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области утверждены границы вокруг озер Малый Шарташ и Шарташ, где с мая 2018 года запрещено капитальное строительство и увеличение «объемно-пространственных характеристик» уже построенных объектов капстроительства. Документ был опубликован 28 апреля, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Под охрану взяты «Стоянка Мало-Шарташская II», расположенная на юго-восточном берегу озера Малый Шарташ и «Жертвенное место: Шарташские каменные палатки сарматского времени», расположенное в 800 метрах к юго-юго-западу от южного берега озера Шарташ, в 100 метрах к северу от трамвайной остановки «Каменные палатки». Кроме того в режиме особой охраны будет «Поселение Шарташ I», расположенное на западном берегу озера Шарташ и «Поселение Шарташ II», что в 1,8 км к северу от Шарташских каменных палаток, на западном берегу Шарташа.
По закону на охраняемых объектах разрешены археологические работы, действия по их охране и защите леса, гражданам проход через исторические места и отдых и их пределах не запрещен.
Уместно добавить, что 13 марта 2018 года Шарташский лесопарк возглавил член совета «Деловой России» Артур Зиганшин. Он выиграл конкурс на должность директора. На этой должности он будет реализовывать проект создания современного места отдыха для жителей Екатеринбурга.
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