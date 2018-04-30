Свердловские власти оградили Шарташ

Приказом начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области утверждены границы вокруг озер Малый Шарташ и Шарташ, где с мая 2018 года запрещено капитальное строительство и увеличение «объемно-пространственных характеристик» уже построенных объектов капстроительства. Документ был опубликован 28 апреля, сообщает корреспондент «АиФ-Урал»

Под охрану взяты «Стоянка Мало-Шарташская II», расположенная на юго-восточном берегу озера Малый Шарташ и «Жертвенное место: Шарташские каменные палатки сарматского времени», расположенное в 800 метрах к юго-юго-западу от южного берега озера Шарташ, в 100 метрах к северу от трамвайной остановки «Каменные палатки». Кроме того в режиме особой охраны будет «Поселение Шарташ I», расположенное на западном берегу озера Шарташ и «Поселение Шарташ II», что в 1,8 км к северу от Шарташских каменных палаток, на западном берегу Шарташа.

По закону на охраняемых объектах разрешены археологические работы, действия по их охране и защите леса, гражданам проход через исторические места и отдых и их пределах не запрещен.