Вальс, полонез и рок-н-ролл: в Башкирии пройдет традиционный Весенний бал выпускников

Уфимские одиннадцатиклассники после последнего звонка смогут погрузиться в атмосферу танца, музыки и веселья. В столице Башкирии и других городах республики, а также Оренбурге состоится традиционный Весенний бал. Выпускники исполнят полонез, бранль, хоровод, школьный вальс, рок-н-ролл и другие танцы перед родителями и учителями.

— На площадках покажут свое мастерство лучшие театральные коллективы и студии. Гостей праздника научат танцевать в разных стилях, — рассказали в городской администрации. — На этот раз мероприятие охватит 13 городов.

Главная тема «Весеннего бала — 2018» — «Край родной». Творческие номера будут поддерживать заданную тематику. В Уфе мероприятие пройдет на Советской площади 26 мая. Начало в 13 часов.

Во время праздника в городе будет перекрыто несколько улиц. В уфимской мэрии предупредили о неудобствах и просят заранее планировать маршрут.