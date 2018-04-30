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Вальс, полонез и рок-н-ролл: в Башкирии пройдет традиционный Весенний бал выпускников
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Вальс, полонез и рок-н-ролл: в Башкирии пройдет традиционный Весенний бал выпускников 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Уфимские одиннадцатиклассники после последнего звонка смогут погрузиться в атмосферу танца, музыки и веселья. В столице Башкирии и других городах республики, а также Оренбурге состоится традиционный Весенний бал. Выпускники исполнят полонез, бранль, хоровод, школьный вальс, рок-н-ролл и другие танцы перед родителями и учителями.
— На площадках покажут свое мастерство лучшие театральные коллективы и студии. Гостей праздника научат танцевать в разных стилях, — рассказали в городской администрации. — На этот раз мероприятие охватит 13 городов.
Главная тема «Весеннего бала — 2018» — «Край родной». Творческие номера будут поддерживать заданную тематику. В Уфе мероприятие пройдет на Советской площади 26 мая. Начало в 13 часов.
Во время праздника в городе будет перекрыто несколько улиц. В уфимской мэрии предупредили о неудобствах и просят заранее планировать маршрут.
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