В Москве высадили деревья в память о погибших на дороге мотоциклистах

С апреля по октябрь дороги Москвы заполнены ревом мотора. Каждый автомобилист столицы знает звук приближающегося мотоцикла.

В этот момент всегда начинаешь более внимательно смотреть в зеркала машины. Одно неаккуратное движение, резкое перестроение — и человека, который едет на двух колесах может не стать. После таких ДТП кто-то уезжает в автосервис делать кузовной ремонт, а кто-то отправляется туда, где «вечный сезон».

В апреле 2017 года состоялось торжественное открытие аллеи памяти «Вечный сезон» в Мытищах , на Волковском шоссе. В роще посадили дубы, каждый в память о чьем-то сыне, муже, друге, который разбился на мотоцикле. Посадка деревьев проходит два раза в год: весной и осенью. Организаторы рощи готовят все необходимое — люди просто предоставляют данные о том, в память о ком посажено дерево, берут здесь же подготовленный инвентарь, саженцы и табличку с номером.

Сегодня прошла очередная посадка.

— Сейчас здесь 137 деревьев, и сегодня посадят ещё 40 — итого будет 177. Здесь много разных людей, знаменитых и почти никому не известных, — рассказывает руководитель клуба «Моторы ВВЦ» Игорь Горыныч. — Такое место лучше, чем на кладбище. У нас тут 5 деревьев — сюда я могу приехать в любой момент дня и ночи.

Инициативная группа давно пыталась организовать подобное место, но это было непросто. После долгих переговоров администрация Мытищинского района выделила участок в местном лесничестве, рядом с шоссе.

— Мы искали место недалеко от города, чтобы и парковка была, и проезд нормальный, чтобы не было рядом жилых домов. А здесь лес, мы никому не мешаем — не шумим, не раздражаем местных жителей. Для нас просто было важно организовать какое-то место памяти, — говорит Мария Якунина, представитель сообщества «Мотомосква».

Как и в любой субкультуре, между мотоклубами есть разногласия и конфликтные моменты. Но по всеобщему решению аллея памяти стала тем самым единственным местом, где принадлежность к клубам, организациям, личные конфликты и претензии не имеют никакого значения.

— Вот это место — оно общее. Нам абсолютно нечего здесь делить. Потому что у нас одна трагедия на всех. Мы все связаны с каждым из тех, в чью память посажено дерево, даже если мы не знали этого человека. Мы все равно понимаем, что соседнее дерево — это чья-то боль, которую мы готовы разделить, — сказал Василий Десятов, сажая вместе с супругой дерево в память о своем друге, погибшем в 2011 году.

Пройдет время и маленькие саженцы с номерами превратятся в дубы, на которых будут написаны имена людей, ушедших туда, где вечный мотосезон. А тем, кто их провожал будет легче на душе, потому что от их близких навсегда здесь что-то останется.

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