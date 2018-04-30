Пенсионера убило спиленным деревом 

29 апреля в Жуковском районе погиб 79-летний мужчина, отправившийся в лес заготавливать дрова. Тело, придавленное спиленным деревом, обнаружили родственники пенсионера, вместе с которыми он приехал на дачу из Москвы. Рядом с телом лежала бензопила, которую пенсионер взял с собой в лес. Сейчас по этому факту Следственными управлением СКР по Калужской органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.