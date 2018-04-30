В Калининграде отремонтирую 16 дворов

В этом году в Калининграде планируется отремонтировать 16 дворовых территорий по программе «Формирование современной городской среды», потратив на это более 131 млн рублей. Об этом сегодня стало известно во время выездного совещания главы города Алексея Силанова

По его словам, проведение Чемпионата мира по футболу не помешает выполнить запланированные работы по благоустройству в срок. Завершить их планируют в октябре.

Общаясь с жителями ремонтируемых дворов, Алексей Силанов прокомментировал возможную вырубку зелёных насаждений.

«В этой ситуации нам необходимо, решая проблемы жителей, решать проблемы парковок, детских площадок. Несомненно, в сегодняшних условиях, где-то придется идти на перемещение зеленых насаждений. Конечно же, взамен любого поврежденного дерева должно быть высажено новое. И в течение всего этого периода до октября мы будем ежемесячно бывать в таком же составе на площадках ремонтируемых дворов, встречаться с жителями и контролировать все эти вопросы», — сказал Силанов.