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В Калининграде до конца года благоустроят 16 дворов
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В Калининграде до конца года благоустроят 16 дворов 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
До конца 2018 года в Калининграде отремонтирую и благоустроят 16 дворовых территорий. Об этом в ходе выездного совещания заявил глава города Алексей Силанов.
Работы будут проведены в рамках программы «Формирование современной городской среды». На преображение дворов выделят более 131 миллиона рублей.
По словам Силанова, ремонт и благоустройство будут завершены уже в октябре.
«В течение всего этого периода мы будем ежемесячно бывать в таком же составе на площадках ремонтируемых дворов, встречаться с жителями и контролировать все эти вопросы», — пообещал глава города калининградцам.
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