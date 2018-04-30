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Rio Tinto возобновила поставки сырья «Русала» для производства алюминия
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Rio Tinto возобновила поставки сырья «Русала» для производства алюминия 

Прайм 41 минуту назад
Фото: Прайм
Австрало-британская горнодобывающая компания Rio Tinto возобновила поставки глинозема "Русала" для производства алюминия, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Как сообщили источники, грузовое судно с глиноземом покинуло завод Rusal Aughinish, расположенный в ирландском городе-графстве Лимерик, и направляется во французский Дюнкерк, где находится завод Rio Tinto. Ожидается, что судно прибудет в место назначения в понедельник.
"Русал" в начале апреля попал под санкции США, после чего ряд его контрагентов объявили о пересмотре контрактов с компанией, в частности австрало-британская Rio Tinto, швейцарский сырьевой трейдер Glencore, Norsk Hydro.
Rio Tinto 13 апреля сообщила, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с «Русалом» из-за попадания российской компании в санкционный список минфина США. Rio Tinto также пересмотрела механизмы взаимодействия с российской компанией в рамках ряда существующих с ней соглашений.
Позже Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против «Русала» должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство заявило, что США могут и вовсе снять санкции с «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.
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