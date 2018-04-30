Скандального открытия не ожидается. Новый магазин на месте «крестьянской» лавки Германа Стерлигова в Воронеже откроется уже в мае, рассказал корреспонденту бывший партнёр скандального бизнесмена Александр Кутелёв в понедельник, 30 апреля. Но, как и сообщалось ранее, горожане не заскучают по «самым натуральным продуктам» за несколько сотен рублей — для открытия нужно будет всего лишь сменить вывеску и ценники. Ассортимент товара и поставщики останутся прежними, уточнил владелец будущего магазина Александр Кутелёв. По сути, это будет та же «крестьянская» лавка, но под новым названием. Пока предприниматель остановился на варианте «Еда из села», однако всё ещё может измениться. — Главное отличие — у нас будет меньше болтовни, больше дела. У меня и Германа Стерлигова разошлись взгляды на бизнес: я и моя команда не хотим обвинять людей в их «неправильной» ориентации или конфессии, никаких запрещающих табличек вешать не будем. Кроме того, наш магазин — социальный: цены будут в нём значительно ниже, чем сейчас в лавке Стерлигова. Наценка составит 30-50%: например, купим молоко у крестьянина за 80 рублей, продадим за 120. Герман Львович же покупал за 100 рублей, продавал за 800, — рассказал Кутелёв. Бизнесмен рассчитывает, что к концу года по стране откроется около 100 его магазинов. Планируется, что производителями станут «дворянско-крестьянские поселения», жители которых будут делать всё — от сеяния пшеницы до выпечки хлеба. Первое такое поселение уже создаётся в Тверской области, а к концу лета может появиться и в Воронежской области. — Нас активно поддерживают представители власти. Поэтому, возможно, в ближайшее время наши магазины могут стать национальными, а их собственниками окажемся не мы, а сами крестьяне, — добавил Кутелёв.
Лавка «Хлеб от Германа Стерлигова» в Воронеже заработала 27 июля 2017 года. Подготовка к открытию магазина, находящегося в одном здании с мэрией, обернулась настоящим скандалом, где главными недовольными оказались воронежские чиновники и силовики. Однако меньше чем через год стало известно, что между некогда единомышленниками Стерлиговым и Кутелёвым, которые ратуют за всё естественное, призывают жить по законам Божьим и относиться ко всем с любовью, произошёл конфликт. Что легло в его основу, неизвестно, но на странице Александра Кутелёва есть записи, в которых его товарищ Павел Новиков сообщает о поступающих со стороны Стерлигова провокациях и клевете. Теперь Стерлигов «сворачивает» свой бизнес в Воронеже, оставляя всё готовое Кутелёву. Оценят ли воронежцы новую «крестьянскую» лавку или ключевую роль в спросе на товары из «бутика натуральной еды» играло имя Стерлигова, покажет время. Екатерина Трещикова