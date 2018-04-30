Авиация примет участие в Парадах Победы только в Москве и Петербурге

Петербурге. Военная авиация будет участвовать только в двух Парадах Победы в России , сообщает пресс-служба Минобороны РФ . Самолеты и вертолеты будут задействованы 9 мая только в Москве

В других 26 городах, где пройдут мероприятия в честь 73-й годовщины Победы, авиации не будет.

Ранее планировалось, что около 50 единиц военной техники пролетит по небу над Доном, но потом эта инициатива была отклонена.

В параде в Москве примут участие 73 экипажа авиации. В частности, над Красной площадью впервые пролетят самолеты Су-57. В небе над Петербургом 9 мая появятся 45 единиц авиатехники.