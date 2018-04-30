Перекрытые дороги и портреты Сталина: идем на Первомай в Тюмени

Скептически, а порой даже враждебно я отношусь ко всевозможным митингам, одиночным пикетам и шествиям. Тем более, с транспарантами в руках, тем более, выкрикивая разного рода лозунги. Исключение — Парад Победы. В этот день оставаться безучастным, на мой взгляд преступно. Но сейчас — о демонстрации «За свободный труд, за справедливую социальную политику», которая пройдет в Тюмени завтра, 1 мая, и ради которой с 10:00 будет перекрыт отрезок от улицы Мельникайте до улицы Водопроводная.

Во-первых, митинги и прочие подобные мероприятия малоэффективны в нашей стране. Не спорю, это суждение может быть колоссально субъективным, и я готова к тому, что придется уворачиваться от брошенных в мою сторону камней критики. Сегодня, например, в столице та еще сходка в защиту Телеграма, и не гордиться этим нельзя. Люди готовы бороться за свободу, и это заслуживает уважения, тем более, если и ты разделяешь эту борьбу и ее смысл. Я — разделяю. Но будет ли выхлоп? Вот в чем вопрос.

Однако, в целом, для того, чтобы выйти митинговать, человек должен чувствовать крайнюю несправедливость — выходить же из чувства солидарности, не разделяя, по правде, позиций обиженного/ущемленного в правах, бездарно и лживо. В этом деле я за искренность и крайнюю заинтересованность, но никак не за стадное чувство, уж простите. Да и результативности даже от самых резонансных шествий практически нет — складывается впечатление, будто власть имущим в нашем государстве плевать на мнение народа. Но, разумеется, это только «складывается впечатление», ведь на самом-то деле такого быть не может, да?

Во-вторых, сама по себе демонстрация 1 мая — изжившее себя предприятие. И название смешное: «…за справедливую социальную политику». Россия и справедливая социальная политика — два, к сожалению, не совсем совместимых понятия. По крайней мере, сейчас. И все мы с вами прекрасно знаем, что у первомайского шествия нет никакой конкретной цели — это просто немодный показ старых коммунистических транспарантов, портрета Сталина, Ленина, шариков, партийных флагов, ну и себя — пришедших добровольно или согнанных чуть ли не насильственным способом. Похоже, например, на митинг в поддержку российских олимпийцев с лозунгами «Пельмени — наш допинг» или «Тюменскую весну», проведение которой случайно совпало с проведением выборов президента страны 18 марта 2018 года.

В общем, я провела научное исследование (читай — зашла в Википедию), и обнаружила любопытную трактовку праздника 1 мая. Согласно интернет-источнику, в СССР Первое мая было праздником рабочих. Ленин в этот день призывал праздновать «своё пробуждение к свету и знанию, своё объединение в один братский союз для борьбы против всякого угнетения, за социалистическое устройство общества». Далее Википедия гласит, что в нынешней России праздник утратил свой изначальный политический характер, и «согласно оценкам некоторых СМИ, для большинства граждан страны этот день — всего лишь повод для развлечений, дополнительный выходной и начало дачно-огородного сезона». То есть завтра мы просто празднуем дополнительный выходной и начало дачно-огородного сезона.

В-третьих, первомайская демонстрация — мероприятие, которое приводит меня в ужас. Да, в какой-то степени я параноик и стараюсь избегать мест массового скопления людей. На каждом шагу мерещатся злодеи, причем именно такие, кто страдает крайне тяжелым психическим расстройством, причем вот именно в этот момент у него должен быть период обострения. Я ни на что не намекаю — мне просто страшно. Я не верю, что «всё под контролем». Так не бывает. И «зашифрованный» Телеграм здесь ни при чём.

С другой стороны, 1 мая — день, когда может произойти кое-что интересное. Например, кто-то снова повесит манекены на «муравейнике». Поэтому в том, чтобы выйти из дома и понаблюдать за первомайским шествием, наверное, есть смысл. В любом случае, это лучше, чем ничего.