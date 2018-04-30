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Митинг «За свободный интернет» на проспекте Сахарова 30 апреля: фото
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Митинг «За свободный интернет» на проспекте Сахарова 30 апреля: фото 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Фоторепортаж Sobesednik.ru
фото: Олег Ушаков // Sobesednik.ru  Организаторы и участники выражали протест против попыток российских властей заблокировать мессенджер Telegram и того хаоса, который вызвали в Рунете побочные эффекты этих попыток: массовые блокировки IP-адресов и перебои в работе множества сервисов.
фото: Олег Ушаков // Sobesednik.ru  По данным полиции, в митинге, который закончился в 16:00, участвовали около 7,5 тысяч человек, по данным независимых счетчиков — более 12 тысяч.
фото: Надежда Гужева // Sobesednik.ru  На митинге вступили математик Дмитрий Богатов, журналист Сергей Смирнов, политик Алексей Навальный.
фото: Олег Ушаков // Sobesednik.ru  Дмитрий Богатов: Тенденции грустные, и «достижения» РКН ощущаемы
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