Митинг «За свободный интернет» на проспекте Сахарова 30 апреля: фото

фото: Олег Ушаков // Sobesednik.ru Организаторы и участники выражали протест против попыток российских властей заблокировать мессенджер Telegram и того хаоса, который вызвали в Рунете побочные эффекты этих попыток: массовые блокировки IP-адресов и перебои в работе множества сервисов.

фото: Олег Ушаков // Sobesednik.ru По данным полиции, в митинге, который закончился в 16:00, участвовали около 7,5 тысяч человек, по данным независимых счетчиков — более 12 тысяч.

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