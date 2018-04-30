Ещё
В Берне заявили о негативном влиянии ухудшения отношений России и Запада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Берне заявили о негативном влиянии ухудшения отношений России и Запада 

РИА Новости 32 минуты назад
ЖЕНЕВА, 30 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Ухудшение отношений РФ и стран Запада будет иметь негативное влияние на Швейцарию, говорится в докладе о ситуации с безопасностью Швейцарии в 2018 году, подготовленном Федеральным департаментом по безопасности, защите населения и спорту страны. Документ из 95 страниц опубликован в понедельник на сайте правительства, Россия стала его центральной темой.
В тексте, в частности, отмечается, что Россия за последние годы значительно нарастила свою политическую и военную мощь, а также стала экономически устойчивой, «какой никогда не была с момента развала СССР». Также значительно усилилось личное влияние президента РФ Владимира Путина на все институты власти в РФ.
По мнению Швейцарии, Москва теперь стремится установить свою зону влияния, или «санитарный кордон», на всей территории восточной Европы. Это стремление в Швейцарии связывают с личными амбициями Путина, который желает в качестве «своего исторического долга установить эту зону влияния, чтобы защитить Россию от расширения НАТО под руководством США». Предполагается, что именно с этой целью РФ начала модернизацию своих вооруженных сил.
"В настоящий момент не представляется, что отношения между РФ и Западом достигли пика. Напротив, наиболее вероятно, что они продолжат и далее деградировать, следуя тенденции последних лет. Напряжение между Россией с одной стороны и НАТО и ЕС с другой будут всегда иметь последствия для Швейцарии", — отмечается в документе.
В то же время Швейцария по-прежнему рассматривает Россию как важный коммерческий и финансовый мировой рынок, что выливается в особых требованиях, которые касаются, в частности, управления активами российской элиты.
Авторы доклада подчеркивают, что конфликт Европы с Россией «не является временным феноменом, но представляет собой долгосрочные изменения в стратегической среде Швейцарии». По их мнению, кризис в отношениях Европы и РФ может быстро транслироваться в глобальный вызов для европейских институтов, специализирующихся на вопросах безопасности.
Среди других важных тем, которые будут в ближайшее время оказывать влияние на безопасность Швейцарии, называются терроризм и экспорт джихадистской экстремистской идеологии в страны Европы, рост количества беженцев, пересекающих Средиземное море и требующих убежища в европейских странах, дестабилизация европейских институтов безопасности и кризис в НАТО, ядерное нераспространение, а также шпионаж.
РИА Новости: последние новости
Звериные нежности: амурская тигрица Василиса и ее котята в парке "Тайган" США выдвинули Европе ультиматум в "торговой войне", пишут СМИ Генштаб рассказал о "странностях" при ударе по "химическим" объектам в САР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе433
Немецкие летчики массово увольняются из-за России426
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге75
Николаев обрушился с критикой на «народ»86
100 млн Задорнова достались его бывшей жене11
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение