Глава Росморречфлота сообщил, что текст соглашения о сотрудничестве на Каспии согласован

Он напомнил, что с инициативой разработки такого документа выступил в 2015 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

"С удовлетворением отмечаю, что на прошлой неделе эксперты всех прикаспийских государств завершили согласование этого важнейшего документа, который предполагается вынести на подписание в ходе предстоящего в этом году Каспийского саммита", — подчеркнул Олерский.

Правовой статус Каспийского моря на протяжении нескольких столетий определялся договорами между двумя государствами — Российской Империей (позднее — Советским Союзом), с одной стороны, и Ираном — с другой. После распада СССР, когда в качестве новых субъектов международного права появились Азербайджан, Казахстан и Туркмения, встал вопрос о разделе Каспийского моря уже между пятью государствами. Прикаспийские страны работали над Конвенцией о правовом статусе Каспия: ее планируется представить главам государств на очередном саммите, который запланирован к проведению в Казахстане.