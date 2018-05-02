Глава Росморречфлота сообщил, что текст соглашения о сотрудничестве на Каспии согласован 

ТУРКМЕНБАШИ, (Туркмения), 2 мая. /ТАСС/. Эксперты пяти прикаспийских государств (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, Туркмения) завершили согласование текста соглашения о сотрудничестве в области транспорта в регионе Каспийского моря. Об этом заявил во вторник замминистра транспорта РФ, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский, выступая на проходящем в туркменском городе Туркменбаши форуме «Великий шелковый путь — к новым рубежам развития».
Он напомнил, что с инициативой разработки такого документа выступил в 2015 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
"С удовлетворением отмечаю, что на прошлой неделе эксперты всех прикаспийских государств завершили согласование этого важнейшего документа, который предполагается вынести на подписание в ходе предстоящего в этом году Каспийского саммита", — подчеркнул Олерский.
Правовой статус Каспийского моря на протяжении нескольких столетий определялся договорами между двумя государствами — Российской Империей (позднее — Советским Союзом), с одной стороны, и Ираном — с другой. После распада СССР, когда в качестве новых субъектов международного права появились Азербайджан, Казахстан и Туркмения, встал вопрос о разделе Каспийского моря уже между пятью государствами. Прикаспийские страны работали над Конвенцией о правовом статусе Каспия: ее планируется представить главам государств на очередном саммите, который запланирован к проведению в Казахстане.